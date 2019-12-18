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Боярский признался в «ворчливости и озлобленности»

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Михаил Боярский озлобился на современный мир

Санкт-Петербург, 18 декабря. Народный артист Российской Федерации Михаил Боярский, который 26 декабря отметит свой 70-летний юбилей, признался, что стал «ворчливым и озлобленным» человеком, невоспринимающим современный мир.

«Радости в жизни всегда одни и те же, а вот раздражения прибавилось. Я стал очень ворчливым, озлобленным и не воспринимаю современный мир никоим образом. Я оказался консерватором… Мне безумно жалко того, что мы потеряли, и я никак не соглашаюсь с тем, что происходит сегодня, по крайней мере, в театре», — заявил Боярский журналистам.

Известный актер и музыкант отметил, что ему сложно воспринимать современные тренды в искусстве, а также влияние современных технологий на жизнь и отношения между людьми в целом, передает «Газета.ру».

«Я ориентируюсь на своих родителей, они для меня основной авторитет», — подчеркивает Михаил Боярский.

Как сообщает «Газета.ру», к семидесятилетию Боярского театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге посвятит премьеру мелодрамы в двух действиях «В этом милом старом доме» по пьесе Алексея Арбузова.

Ранее СМИ растиражировали слухи, что Михаил Боярский собирается уйти со сцены, чтобы уделять больше времени семье. Но по словам артиста, слухи о его уходе на пенсию не соответствуют действительности. Его дочь Елизавета Боярская также опровергла сообщения СМИ, сказав, что это «ерунда».

Михаил Боярский выступает на сцене и играет в кино с начала 1970-х годов. Широкую известность актеру принесла роль д’Артаньяна в фильме 1978 года д’Артаньян и три мушкетера. Также Боярский известен как певец и автор песен.

Источник: РИА Новости
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