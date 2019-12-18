Сябитова рассказала о женитьбе своего бойфренда на молодой девушке

Москва, 18 декабря. Российская телеведущая Роза Сябитова рассказала, что ее друг с Кипра не сдержал своего обещания и вместо нее женился на девушке, которая на тридцать лет его младше. По словам телеведущей, для нее это стало полно неожиданностью.

«Я приехала, правда, без предупреждения, на Кипр, и человек не пришел на встречу. Потом я узнала от друзей, что он женился на молодой девушке», — приводит ее слова «Пятый канал».

Сябитова подчеркнула, что речь не идет о любовнице, так как мужчина, о котором идет речь, был ее бойфрендом, а не мужем.

В своем Instagram Сябитова подвергла избранницу своего бывшего бойфренда резкой критике. По ее словам, влечение к партнеру, который на тридцать лет старше нее, «является нездоровым».

До этого Сябитова жаловалась на резкие высказывания со стороны своей коллеги по программе «Давай поженимся!» актрисы Ларисы Гузеевой. По словам Сябитовой, Гузеева бывает очень резка с ней, а порой использует ее как «боксерскую грушу». Так, в начале декабря телеведущая опубликовала нарезку видео из разных выпусков «Давай поженимся!», в которых показала, как коллега грубо шутит над ней, передразнивает и обзывает.

Ранее сообщалось, что телеведущие и главные свахи страны Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина могут остаться без работы. Согласно данным издания «Собеседник», в настоящее время троицу отправили в отпуск, а с начала нового года передачу могут окончательно закрыть. Отмечается, что одна из причин соответствующего решения — крайне низкие рейтинги шоу. Передачу в сетке передвинули на дневное время, поэтому ее смотрят намного меньше.