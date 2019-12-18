В Госдуме оценили запрет на ввоз ряда товаров с Украины

Москва, 18 декабря. Депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал решение правительства России о расширении списка запрещенных к ввозу с Украины товаров.

В беседе с журналистом RT депутат подчеркнул, что расширение перечня товаров, запрещенных к ввозу в РФ с Украины, стало зеркальным ответом на действия Киева.

«Введение санкций на поставку товаров — мера вынужденная, это реакция на позицию официального Киева. Было бы странно закрывать глаза на откровенные провокации, ведь с 2015 года Украина систематически вводит эмбарго на наши товары», — отметил Белик.

Политик указал, что Москва защищает свои интересы, в то время как украинские власти «отказываются руководствоваться в своих действиях здравой логикой».

«Анализ показывает, что от санкций гораздо больше страдает экономика Украины», — сказал парламентарий.

Ранее во вторник российское правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу с территории Украины. В частности, в список вошли крахмал, фруктоза и глюкоза, а также радиаторы и котлы центрального отопления.

Украинские власти запретили ввоз из России ряда товаров в конце 2018 года, а спустя несколько месяцев расширили этот список. Впоследствии премьер-министр РФ заявил о решении принять ответные меры в связи с политикой Киева. Список товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию с территории Украины, был утвержден в июне нынешнего года. В него попали трубопрокат, электрогенераторы, некоторые виды трансформаторов и трансмиссионные валы.

Как пишет «Газета.ру», накануне Медведев подписал постановление о расширении перечня граждан Украины, к которым со стороны РФ применяются специальные экономические меры. На сегодняшний день в этом списке числятся около 570 человек.