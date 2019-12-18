В России хотят запретить курение на кухнях коммуналок

Москва, 18 декабря. Депутаты Государственной думы от «Единой России» внесли законопроект, который предполагает запрет курения на кухнях и коридорах коммунальных квартир. Информация об инициативе размещена в базе данных ГД.

Создатели законопроекта говорят, что сейчас возбраняется курить в лифтах и подъездах, но в законе нет положений о местах общего пользования в коммуналках — кухни, коридора, ванной комнаты, что нарушает права некурящих жильцов на воздух без табачного дыма, сообщает АиФ.

«Предлагаемый законопроект устраняет данную проблему», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Если законопроект будет принят, то жители коммунальных квартир будут защищены от табачного дыма.

Ранее в Государственной думе в третьем чтении приняли законопроект о возвращении комнат для курения в аэропортах.