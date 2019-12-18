В ООН указали на необходимость предоставления трансграничной помощи Сирии

Нью-Йорк, 18 декабря. Руководство ООН рассчитывает, что Совбез международной организации продлит механизм трансграничных поставок гуманитарной помощи в Сирию. С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Трансграничная помощь критически важна, и мы надеемся, что мы сможем продолжить доставлять ее», — сказал он.

В настоящий момент Совет Безопасности ООН обсуждает два варианта продления трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Российский вариант предусматривает продление помощи на шесть месяцев; она будет доставляться через два пограничных пункта.

Другой вариант был представлен Германией, Бельгией и Кувейтом. Согласно ему, трансграничная гуманитарная помощь будет поставляться еще год, а число пограничных пунктов будет увеличено с четырех до пяти.

Важно отметить, что концепция трансграничной помощи не требует разрешения сирийских властей. Москва полагает, что после того, как Дамаск восстановил контроль над большей частью своей территории, подобный механизм теряет свою актуальность.

По мнению военного эксперта и заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, оптимизация доставки гумпомощи в Сирию, которую предложила российская сторона, необходима, поскольку зачастую грузы, направляемые по линии ООН, в итоге оседают в руках боевиков. Об этом он сказал в комментарии для Федерального агентства новостей.