Жириновский уверен, что Лукашенко может войти в историю объединителем

Москва, 18 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может войти в историю объединителем, как Богдан Хмельницкий, заявил глава фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский.

Российский политик отмечает повышенный интерес в РФ к интеграции с Белоруссией.

«Интерес есть. Все в России уважают белорусов. Мы не считаем, что это что-то чужое или странное, это самое близкое. Поэтому я уверен, что мы все будем счастливы, когда объявим, что у нас одно большое государство. И чтобы белорусы имели там самое почетное место, сами решали все местные вопросы. Просто в Москве будет координация, допустим», — говорит лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский говорит, что Россия и Белоруссия должны прийти к единому государству с учетом интересов двух сторон.

«И флаги пусть разные: русский, белорусский, Евросоюз, что угодно. В этом смысле мы должны прийти, чтобы было одно государство. У Александра Григорьевича (Лукашенко. — прим. ФАН) пусть будет какой-то высокий пост, но оно одно, понимаете? Чтобы мы все понимали, как семья. Вот есть родственник, но он не член семьи? Как к нему относиться? Как бюджет делить?» — сказал Жириновский.

Руководитель ЛДПР поясняет, что имеет в виду отсутствие границ и признание документов двух стран.

«Пусть у нас будет неограниченное пространство от Владивостока до Бреста. Ни границ, ни таможни, все действует — дипломы, удостоверения, все. И объявить, что это наше большое новое государство. Но права на местах все, какие хотите, пусть все останется, никто не должен ничего блокировать. Александр Григорьевич может войти в историю, как Богдан Хмельницкий, воссоединитель. Разве было плохо в Российской империи и Советском Союзе? Два мощнейших государства», — заключил российский политик.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в 1999 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступал с инициативой к 20-летнему юбилею союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые «дорожные карты». Всего в разработке находится 31 проект отраслевых «дорожных карт».

В начале декабря 2019 года премьер-министры РФ и РБ провели переговоры в Сочи, на следующий день переговоры состоялись уже на уровне глав государств. Как сообщает посол Белоруссии в Российской Федерации Владимир Семашко, по итогам встречи лидеров остались несогласованными 8 «дорожных карт».

Как заявил Лукашенко, очередная встреча президентов России и Белоруссии может состояться 20 декабря в Санкт-Петербурге, передает RT.