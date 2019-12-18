Захарова ждет реакции правозащитников на разгон митинга у стен Верховной рады

Москва, 18 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ожидает от правозащитников и глав МИД стран Евросоюза реакции на столкновения митингующих и полиции в Киеве у здания Верховной рады.

«Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти «соблюдать пропорциональность» при разгоне протестующих?» — написала Захарова на своей странице в Facebook во вторник.

Во вторник около здания Верховной рады Украины прошли несколько акций протестов. Митингующие выступали против закона о продаже сельскохозяйственных земель. Между участниками акций и правоохранителями произошли стычки, полицейских пытались забросать камнями, передавала «Газета.ру». По официальным данным, пострадали 17 правоохранителей, 26 правонарушителей были задержаны, но позже отпущены.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, основу протеста у Рады составили бойцы вооруженного формирования «Национальный корпус». Они заблокировали проезжую часть, начали рушить брусчатку и кидали в правоохранителей подручными средствами. Имела место и попытка разбить несанкционированный палаточный городок.

Инциденты прокомментировал на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что обсуждение законов не должны нарушать законы страны. По его словам, он уважает мнение украинцев, однако на прошедшем митинге «по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги». Он добавил, что, как и обещалось, между первым и вторым чтениями в закон о земле вносятся поправки, которые обсуждались с украинцами.

В середине ноября Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, право на приобретение земли получат только граждане Украины и украинские компании. Собственниками земель также могут быть иностранцы и лица без гражданства, которые получили земельный участок по наследству. При этом иностранцы будут обязаны продать землю в течение года.

Закон вызвал массу критики как со стороны украинцев, так и со стороны политиков. В частности, депутат Рады Юлия Тимошенко выразила уверенность, что сельхозугодья страны быстро раскупят транснациональные корпорации, если открыть рынок, передают «Известия». Она предрекла Украине голод в случае принятия законопроекта о продаже земель.