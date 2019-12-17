Эксперты выяснили причину «мистического» поднятия купола над метеоритом в музее Челябинска

Челябинск, 17 декабря. Защитный купол над метеоритом в городском музее истории Челябинска неожиданно поднялся. Эксперты объяснили произошедшее техническим сбоем.

Как сообщалось, 14 декабря купол над метеоритом поднялся самопроизвольно. Свидетелями происшествия оказались несколько сотрудников музея, которые оказались поражены произошедшем и поначалу не смогли рационально объяснить увиденное. По их словам, купол поднялся «мистическим образом».

Самопроизвольное поднятие купола привело к срабатыванию сигнализации. С помощью пульта управления системой сотрудникам удалось вернуть купол на место, после чего о случившемся было проинформировано руководство музея, сообщает RT.

Как рассказал пресс-секретарь музея Айвар Валеев, поднятие купола – достаточно трудоемкий процесс. Чтобы поднять его, необходимо привести в действие четыре электрических двигателя, расположенные по краям системы. Отметив, что конструкция много весит, он напомнил, что без разрешения начальства поднимать купол запрещено. Кроме того, он защищен сигнализацией.

«Такого ещё никогда не случалось – чтобы купол вдруг взял да и самовольно приподнялся. У нас теперь такая шутка появилась: «собрат» челябинского метеорита, о котором много писалось в прессе в минувшем месяце, передал «родственнику» какой-то особый привет, и тот ему ответил», — рассказал Валеев.

Причина инцидента уже установлена – речь идет о техническом сбое, пишет газета «Известия».

Известный челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года. Он взорвался в небе над Челябинской областью, яркую вспышку видели жители соседних Свердловской области и Казахстана. Самый крупный фрагмент метеорита упал в озеро Чебаркуль. При этом ударная волна оказалась настолько мощной, что выбила стекла в нескольких тысячах домов.