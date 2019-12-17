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Россия и Таиланд ведут переговоры о поставке двух SSJ-100 в бизнес-комплектации

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Россия и Таиланд ведут переговоры о поставке бизнес-версии SSJ-100

Москва, 17 декабря. Российская Федерация обсуждает с Таиландом поставку дополнительных самолетов SSJ-100 в бизнес-комплектации, заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Они говорят еще дополнительно, может быть парочку возьмут», — министр промышленности и торговли РФ.

Как отмечает Мантуров, речь идет о поставке дополнительных самолетов бизнес-комплектации.

В 2016 году компания «Гражданские самолеты Сухого» передала таиландским ВВС два самолета SSJ-100 в VIP-компоновке. Тогда Таиланд закупил воздушные судна для перевозки руководства страны и высшего военного командования ВВС.

Бангкок является первым иностранным заказчиком Sukhoi Superjet 100 в VIP-компоновке.

Источник: ТАСС
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