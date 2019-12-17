ليبيا, 16 ديسمبر

ناقش رئيسا تركيا و روسيا مشاكل سوريا و ليبيا هاتفيا.

في طرابلس تم القبض على صحفي ليبي في مطار واقع تحت سيطرت ارهابيو الوفاق.

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناقشة ليبيا مع اردوغان.

صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قالا انه لن يسمح بحدوث زعزعة لامنه القومي بسبب الوضع المتذبذب في السودان و ليبيا.

ناقش كل من بوتين و اردوغان الوضع السوري و الليبي هاتفيا

انقرة, 17 ديسمبر. تحاور الزعيم الروسي فلاديمير بوتين و الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن سوريا و ليبيا عبر الهاتف. جاء ذلك في رسالة من الادارة الرئاسية التركية.

" اجرى رئيسنا محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ناقشوا الوضع في ليبيا و سوريا, و كذلك العلاقات الثنائية و القضايا الاقليمية".____ محتوى الرسالة.

وقد جرت مسبقا محادثة هاتفية بين الرئيسين في 11 ديسمبر, حيث اتفق كلاهمت على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الروسية التركية في اطار مذكرة التعاون في سوريا.

و نذكر انه تم اجتماع بين بوتين و اردوغان في 22 اكتوبر, في سوتشي. بعد الحوار بين الرئيسين , تم اعتماد المذكرة حول سوريا. وفقا لواحد من بنود الاتفاقية تم ايقاف العملية التركية المسمى" مصدر السلام", و تم ادخال وحدات من الشرطة العسكرية الروسية و جنود حرس الحدود السورية على الجانب السوري من الحدود السورية التركية. يسهل الافراد العسكريون ازالة التشكيلات المسلحة الكردية غير الشرعية من الحدود بمقدار 30 كيلومترا. بعد ذلك , بدات القوات الروسية و السورية و التركية بالقيام بدوريات تامين للمنطقة.

فقدان صحفي ليبي في مطار يسيطر عليه ارهابيو حكومة الوفاق

اختفاء صحفي ليبي في مطار طرابلس ( معيتيقة) الدولي الذي يسيطر عليه ارهابيون من حكوم الوفاق الوطني.

اختفى الصحفي و الحقوقي رضا فحيل البوم يوم السبت الماضي, 14 ديسمبر, بعد هبوطه في مطار معيتيقة. حيث توجه الاعلامي من تونس متوجها الى دياره على متن الخطوط الجوية الافريقية في الساعة 11 مساء. وفقا لبعثة الامم المتحدة في ليبيا, تم اعتقال الاعلامي من قبل مجموعة تابعة لحكومة الوفاق.

" تشعربعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بالقلق حيال اعتقال المواطن رضا فحيل البوم الذي قد يكون ناتجا عن طبيعة عمله كحقوقي وصحفي, و بالتالي يعد انتهاكا لحقوق الانسان فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير و الامن الشخصي و حرية التعبير و الراي"___ حسب ما ورد في تصريحهم.

وقد دافع النشطاء و الحقوقيين و العاملين بوسائل الاعلام عن الصحفي الاسير. و دعوا الشرطة الوطنية للتصريح عن مكان الصحفي و اطلاق صراحه في الحال دون اي قيود او شروط. 90 شخصا قامو و اشتركوا في النداء. الصحفي رضا فحيل البوم حصل على العديد من الجوائز في مجال عمله.

كما ذكرت سابقا وكالة الاخبار الفيديرالية ان مطار معيتيقة يقع تحت سيطرة مجموعة (رادا) التابعة لوزارة الشوؤن الداخلية لحكومة الوفاق تحت قيادة فتحي باشاغا.

هذه المجموعة الارهابية معروفة باختطافاتها في العاصمة طرابلس. حيث يتهم مجلس الامن التابع للامم المتحدة العصابة بخطفها للاشخاص بغرض طلب الفدية و تعذيب السجناء و اعدامهم. و احد الحوادث كان في مايو من العام الجاري, حيث تم اختطاف اثنين من علماء الاجتماع الروس- مكسيم شوقلي و سامر سويفان.

الان الروس في سجن "معيتيقة" الغير رسمي. من جانب طرابلس فهم ليس على عجلة للابلاغ عن حالة العلماء. و مع ذلك حاول فتحي باشاغا باتهام المعتقلين ب"التدخل" في الانتخابات الليبية , التي لم يخطط لها بعد في ليبيا. مع العلم ان حكومة الوفاق كانت على علم بطبيعة عملهم و الموافقة عليه.

في وقت سابق دعى رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية, الكسندر مالكيفيتش, في يوم حقوق الانسان, المجتمع الدولي الى الكفاح بقوة من اجل تحرير الروس الاسرى. و اشار الى ان رئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج في سوتشي في المنتدى الروسي الافريقي تلقى رسالة رسمية من الجانب الروسي تكالب بالافراج عن علماء الاجتماع. و مع ذلك فان المسؤو لم يرد عليه.

ابلغ الكرملين عن ان روسيا قد تناقش الوضع في ليبيا مع تركيا

موسكو, 17 ديسمبر. يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناقشة تسوية النزاع في ليبيا مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان. اعلن ذلك يوم الثلاثاء المتحدث باسم بوتين, ديمتري بيسكوف, مراسل وكالة الانباء الفيدرالية.

" بالطبع خلال الاتصالات القادمة, سواء هاتفية او شخصية, سيتم بالتاكيد مناقشة موضوع ليبيا. انت تعلم ان روسيا و تركيا يتعاونان في الشؤون السورية. و يتطلب مناقشة مشتركة في الشؤون الليبية"__ قال ديمتري.

و اضاف بيسكوف ان روسيا تؤيد انهاء اراقة الدماء في ليبيا و اقامة اتصالات مباشرة بين الاطراف المتحاربة. تدعم موسكو اي جهود دولية تهدف الى ايجاد سبل للخروج من الازمة اليبية المستمرة منذ ثورة 2011.

موت العديد من الضباط الاتراك في ليبيا

طبرق , 17 ديسمبر. توفي عدة ضباط اتراك في ليبيا. اعلن عن ذلك يوم الثلاثاء من قبل مستشار رئيس مجلس النواب الليبي.

وذكر, مستشهداً بكلمات رئيس مجلس النواب أجيل صالح ، أن حكومة الوفاق الوطني الليبي بقيادة فايز سراج ضعيفة وأن سراج نفسه لجأ إلى الأتراك طلباً للمساعدة بعد أن بدأ يفقد السيطرة على الوضع. اتهم صالح تركيا بنقل الأسلحة والأسلحة إلى ليبيا , وأضاف أيضًا أن قطر تتدخل أيضا في الشؤون الداخلية للبلاد. تذكر أن دمية حكومة الوفاق الوطني الموجودة في طرابلس تسيطر عليها الدول الغربية وترتبط بهذه المنظمات الإرهابية مثل (الدولة الاسلامية) و ( تنظيم القاعدة).

يقوم الجيش الوطني الليبي تحت قيادة خليفة حفتر بعملية مكافحة الإرهاب , وفي الربيع أعلن عن مرحلة جديدة يخطط خلالها لإطلاق سراح طرابلس من المسلحين.

قالت مصر إنها لن تسمح بتهديدات لأمنها القومي في السودان وليبيا

شرم الشيخ, 17 ديسمبر. لن تسمح السلطات المصرية بتشكيل تهديدات لأمنها القومي في السودان وليبيا, صرح بذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء في لقاء مع الصحفيين على هامش منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ.

"لن نتخلى عن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ولا يمكننا الموافقة على إنشاء دولة في ليبيا للمسلحين ، وكذلك للجماعات الإرهابية والمتطرفة المسلحة"_ ما قاله السيسي .

وأضاف السيسي, أن القاهرة لن تسمح لأي شخص بالسيطرة على ليبيا والسودان, لأن الأمن القومي المصري يعتمد بشكل مباشر على الوضع في هذه الدول.

نذكر أن الوضع في ليبيا كان غير مستقر منذ عام 2011 , عندما أطاح المتمردون المحليون بدعم من الولايات المتحدة الزعيم الليبي معمر القذافي. بعد ذلك, في طرابلس تشكلت حكومة الوفاق الوطني المزعومة تحت سيطرة الدول الغربية, التي بطريقة مباشرة على صلة ب(تنظيم داعش) و (تنظيم القاعدة) كلا هذه المنظمات ممنوعة في روسيا). )

أعلن الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، عن بدء عملية لمكافحة الإرهاب لتحرير طرابلس والبلاد بأكملها من المتشددين.