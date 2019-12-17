Зеленский ответил митингующим, устроившим побоище у стен Рады

Киев, 17 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал столкновения митингующих и полиции у здания Верховной рады в Киеве, подчеркнув, что «это не путь цивилизованной страны».

Во вторник около здания Верховной рады Украины прошли несколько акций протестов. В частности, митингующие выступали против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Между участниками акций и правоохранителями произошли стычки, полицейских пытались забросать камнями. По официальным данным, пострадали 17 правоохранителей, 26 правонарушителей были задержаны, но позже отпущены.

Инциденты Зеленский прокомментировал на своей странице в Facebook. Президент Украины подчеркнул, что «каждый имеет право на мирное собрание», но при этом «каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой».

Глава государства подчеркнул, что обсуждение законов не должны нарушать законы страны. По его словам, он уважает мнение украинцев, однако на прошедшем митинге «по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги».

«Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе», — заявил Зеленский.

Он добавил, что, как и обещалось, между первым и вторым чтениями в закон о земле вносятся поправки, которые обсуждались с украинцами.

«И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых «элит». Это я вам гарантирую», — резюмировал глава государства.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, основу протеста у Рады составили бойцы вооруженного формирования «Национальный корпус», которые привыкли отстаивать свои идеи противоправными и насильственными методами. Порядок обеспечивали около двух тысяч силовиков. На акцию вышло около пяти тысяч митингующих. Вскоре после начала акции активисты перешли красные линии. Они заблокировали проезжую часть, начали рушить брусчатку и кидали в правоохранителей подручными средствами. Имела место и попытка разбить несанкционированный палаточный городок.

По предварительным данным, в столкновениях принимали участие около 500 человек. В своем отчете правоохранители указали на случаи неповиновения со стороны «активных участников» акции. Сообщается о погибшем человеке со стороны протестующих. Однако в полиции эту информацию не подтверждают. В МВД отмечают, что человек умер на соседней улице, и его смерть никак не связана с событиями у стен парламента.

Напомним, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Закон начнет действовать в 2020 году. Согласно тексту законопроекта, право на приобретение земли получат только граждане Украины и украинские компании. Собственниками земель также могут быть иностранцы и лица без гражданства, которые получили земельный участок по наследству. При этом иностранцы будут обязаны продать землю в течение года.

Принятие закона об отмене отмена моратория на продажу земли являлось одним из главных требований Международного валютного фонда. Прошлый созыв Верховной рады не смог достичь консенсуса по данному вопросу.