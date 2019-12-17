Волочкова рассказала, как чуть не погибла во время исполнения номера

Москва, 17 декабря. Известная балерина Анастасия Волочкова испугала поклонников своим нездоровым видом.

Во время интервью для телеканала «Москва 24», артистка балета рассказала о своих выступлениях, на которые она приглашает часть зрителей бесплатно. Волочкова выразила недовольство, что ее критики не осознают, в какую стоимость ей обходятся такие выступления. Как она заявляет, недавно она буквально чуть не погибла во время исполнения номера на сцене.

«Я вчера чуть не разбилась в клетке на собственной лебедке, которая куплена за мои собственные деньги. Потому что просто условия зала не позволяли поднять ее на большую высоту. Не хочу рассказывать эту историю, она реально была страшная. Я могла погибнуть», — поделилась откровениями Анастасия Волочкова.

Но пользователи YouTube, где было опубликована беседа с балериной, в первую очередь обратили внимание ни на ее страшную историю, а на странную мимику и поведение Волочковой. По мнению интернет-пользователей, которые просмотрели интервью, скандальная балерина была подозрительно бледной и вялой. В комментариях люди начали подозревать, что артистка балета была под воздействием алкоголя.