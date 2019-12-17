Небензя назвал дату голосования по резолюции РФ в Совбезе ООН по гумпомощи Сирии

Нью-Йорк, 17 декабря. Россия предложит Совету Безопасности ООН проголосовать по своему проекту резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии 19 декабря, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

Российский проект представляет собой альтернативу проекту, предложенному Бельгией, Германией и Кувейтом.

Небензя отметил, что российская сторона «не в восторге от так называемых трансграничных гуманитарных операций». Москва соглашалась с подобными операциями в связи с происходящими событиями в Сирии. Однако теперь ситуация кардинально изменилась: Дамаск контролирует большую часть территории страны.

«Исходя из этого, мы подготовили собственный проект резолюции, который будет предлагать продление этого механизма на полгода, оставив два самых необходимых пункта пропуска из четырех. Надеемся, что 19 декабря, в день, когда действие предыдущей резолюции завершается, мы сможем принять эту простую, четкую и ясную резолюцию», — заявил Небензя.

Постпред России добавил, что механизм оказания трансграничной помощи Сирии не будет продлен вообще, если российский проект резолюции по этому вопросу не будет принят Совбезом ООН, передает ТАСС. В случае блокировки российской резолюции, отметил Небензя, станет ясно, что «это была игра политическая, а вовсе не забота о гуманитарной помощи сирийцам».

Берлин, Брюссель и Эль-Кувейт составили проект резолюции, предусматривающий пролонгацию на год так называемых трансграничных операций, то есть доставку гуманитарных грузов в САР под руководством ООН и без согласования с официальным Дамаском. Они предлагают продолжить отправку помощи через четыре уже действующих КПП, а также добавить к ним погранпереход на окраине Телль-Абъяда на сирийско-турецкой границе.

Россия не раз выступала против данного механизма гуманитарных поставок в виду его нетранспарентности. В 2018 году постпред РФ при ООН Василий Небензя принял решение не накладывать вето на эту резолюцию, однако воздержался в ходе голосования в пользу нее.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Москва представила свой вариант резолюции, согласно которому трансграничные поставки будут продолжаться еще только полгода и лишь через два блокпоста. Так, Россия предлагает исключить на шесть месяцев КПП Аль-Раматха и Эль-Ярубия. Кроме того, РФ в своем проекте подчеркивает важность доставки гуманитарной помощи во все наиболее пострадавшие регионы Сирии, прежде всего в Идлиб. В тексте российской версии резолюции также фигурирует призыв к ООН ужесточить контроль за доставляемыми грузами и их распределением.