Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 17 декабря. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии. Кроме того, российский лидер проинформировал своего российского коллегу о выполнении договоренностей РФ и Турции по северо-востоку Сирии, а также Идлибской зоне, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы обоих государств согласились, что активная борьба с терроризмом в Сирии остается важным направлением, требующим плотной координации.

Еще одной важной темой стало урегулирование кризиса в Ливии политико-дипломатическим путем. Россия и Франция поддержали посреднические усилия ООН и Германии по мирному урегулированию в Ливии.

«Обсуждена ситуация в Сирии. Владимир Путин проинформировал о ходе выполнения российско-турецких договоренностей по северо-востоку страны и Идлибу. С обеих сторон акцентирована важность решительной борьбы с терроризмом и тесной координации действий на этом направлении», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, российская и французская сторона обсудили вопрос о транзите российского газа в Европу через территорию Украины.