Трое военных армии Сирии погибли в ходе нападения боевиков в Идлибе

Москва, 17 декабря. Сирийские вооруженные силы 17 декабря отразили несколько атак радикальных группировок на территории провинций Идлиб и Алеппо. Во время боевых действий погибли трое солдат САР, еще не менее 20 получили ранения, передает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.

«С 05.00 до 12.45 17 декабря боевики группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) и «Сирийская национальная армия» предприняли несколько атак на позиции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Мешерфа провинции Идлиб. В нападениях участвовали два танка и три боевые машины пехоты. Все атаки боевиков отбиты. В ходе их отражения погибли три и ранены 20 сирийских военнослужащих», — сообщил Боренков, подчеркнув, что во время боев были уничтожены две БМП и один танк террористов.

Также, по словам руководителя ЦПВС, в 07.45 около 30 боевиков на пяти внедорожниках оборудованных пулеметами атаковали позиции САР в районе населенного пункта Мелькия, провинция Алеппо. Попытка прорыва террористов была остановлена, три автомобиля боевиков были уничтожены. Были ранены 5 сирийских военнослужащих.

По словам генерала, предводители террористических группировок планируют очередные атаки на позиции САР. Он утверждает, что российская разведка выявила переброску 300 боевиков «Сирийской национальной армии», 20 внедорожников с крупнокалиберными орудиями и семь единиц бронетехники из района Африн провинции Алеппо в Идлибскую зону деэскалации.

Как сообщают «Известия», ранее Юрий Боренков сообщал, что террористы из группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» готовят в Идлибской зоне инсценировку химатаки.