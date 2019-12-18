 Детали жизни семейства Бовт из Химози. ФАН-ТВ

Трехэтажный кирпичный коттедж — с виду уютный дом большой счастливой семьи, на деле — оружейный склад и место насилия. Жители Химози, что в Гатчинском районе Ленинградской области, в ужасе — долгое время они жили рядом с преступником. 46-летний Андрей Бовт — глава большой семьи: супруга, восемь детей. Их жизнь скрыта за высоким забором, однако сомнений нет — все благополучно. Но тут выясняется, Бовт семь лет насиловал свою 13-летнюю дочь.

«Со стороны все нормально, так что нам стало не по себе, когда мы узнали все. И страшно стало и за их, и за своих детей», — признается жительница Химози Ирина Губарева.

«Благообразные, благочестивые с виду люди. Ну бедненькие, одевались может в секонд-хендах. Соседка говорит, что не видела, чтобы попрошайничали. Но яблоки, к примеру, просили собрать», — вспоминает местная жительница Валентина Парфененко.

В тихом семейном омуте за высоким забором скрыто многое. Во время обысков полицейские обнаружили целый арсенал оружия: автоматы, пистолеты, боеприпасы. Как объяснил сам мужчина, это для защиты от преступников, а с помощью гранат он якобы тренировал собак.

«Следователи СК подробно допросили подозреваемого по обстоятельствам дела, а также опросили потерпевшую с участием педагога-психолога, мать пострадавшей девочки и других членов семьи. Назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Женщина рассказала следователям, что ее сожитель держал в страхе всю семью, угрожая им расправой в случае неповиновения», — заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленобласти по взаимодействию со СМИ Юлия Матолыгина.

В произошедшем пытается разобраться и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мама находится сейчас дома, ее отпустили, она проходит пока свидетелем, к ней не предъявлено никаких обвинений. Дети находятся в больнице под наблюдением врачей, проводится обследование медицинское детей. Мы знаем точно, что здоровью детей ничего не угрожает. С ними работают психологи. По предварительным данным, которые сегодня поступили от уполномоченного по правам ребенка буквально несколько часов назад, органы опеки не знали о существовании этой семьи», — возмущается омбудсмен.

Чем в действительности занимался глава семейства, непонятно до сих пор. Откуда у него столь богатый запас оружия — также остается загадкой. Впрочем, образ Андрея Бовта весьма противоречивый. Набожный семьянин нередко ходил в храм с домочадцами. Но в нестандартном виде: на себя он примерял военную форму царских времен.

«Он носил полковничий костюм и ее одевал как императрицу. Какие-то параллели он подводил с Николаем II. Семья, видно, нуждалась в чем-то материально. Видно, что недоедали. Прихожане нашего собора помогали материально этому семейству. Также производили какие-то земельные, ремонтные работы, помогали продуктами, но это было давно», — вспоминает протоиерей Михаил Камышев.

Но, видимо, здесь больше требовалась помощь психолога. Для родителей. Детей они не пускали на прогулки, под запретом была школа. По некоторым данным, у них даже не было документов. Что еще творилось в этом доме — предстоит выяснить следователям.

«Исследования показывают, что, если психотравма у ребенка произошла до пяти лет жизни, то ее последствия мало устранимы. Как бы мы потом ни старались, какую помощь ни оказывали, на все 100% мы не сможем человека вернуть в нормальную жизнь и сделать его абсолютно здоровым», — предупреждает детский психолог Оксана Защиринская.

Прописана семья в Санкт-Петербурге, но долгое время проживала в Химози. Сестра жены задержанного не видела свою родственницу долгие годы. Искала ее в соцсетях и даже обращалась в программу «Жди меня». Женщина уверена, сестра не выходила на связь из-за безвыходной ситуации.

«Искала ее с 2000 или 1999 года. Точно не помню. Мама Андрея также по телефону не давала никакой информации и говорила, чтобы я не звонила», — вспоминает женщина.

Сейчас Андрей Бовт задержан, следователи возбудили уголовные дела. Подозреваемому грозит немалый срок.

«В составе этого преступления несколько статей: «Насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14 лет» — это особо тяжкая статья. Она предусматривает суровое наказание — от 12 до 20 лишения свободы. «Хранение огнестрельного оружия» — лишение свободы сроком до четырех лет», — консультирует юрист Владислав Мещеряков.

Как рассказали следователи, детей изымут из семьи. Еще один важный вопрос, ответ на который предстоит выяснить: почему социальные службы только сейчас узнали, что дети воспитывались в таких чудовищных условиях.