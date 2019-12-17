Дом в Ленобласти, где задержали отца-педофила, продавался как «место для большой семьи»

Санкт-Петербург, 17 декабря. Журналисты нашли объявления о продаже «идеального места для большой семьи» — дома в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти, где ранее был задержан 46-летнй мужчина по подозрению в сексуальном насилии над дочерью и незаконном хранении оружия.

Как сообщают «Невские новости», в одно мгновение ставший печально известным дом в Химози продавали за 5,5 млн рублей. В объявлении его описывали как «идеальное место для большой семьи».

Площадь коттеджа составляет 293 квадратных метра. На сайте объявлений есть фотографии практически всех комнат дома.

Напомним, в коттедже многодетной семьи в поселке Химози под Гатчиной в Ленинградской области нашли и изъяли арсенал с оружием, передавала «Газета.ру». Согласно версии следствия, 46-летний житель Гатчины регулярно насиловал свою 13-летнюю дочь и занимался растлением в течение последних семи лет. Кроме того, как установили следователи, матерью детей и супругой подозреваемого в изнасиловании является его двоюродная сестра.

По данным издания, семья проживала в доме без регистрации. Владелец коттеджа, предположительно, занимался научной деятельностью — изучением лечения рака светом. Мать подозреваемого в педофилии также была изобретательницей.

Местная жительница села Химози, расположенного под Гатчиной, рассказала о семье. По ее словам соседки, семья насчитывала восемь детей и выглядела порядочной, дети ходили в школу. Она также отметила, что старший сын семьи помогал ей по хозяйству — копал огород и красил дом.

Отметим, что по данным других СМИ, мать рожала детей дома и не ставила их на учет, дети не посещали занятия в школе. В обстоятельствах дела сейчас разбираются правоохранители.