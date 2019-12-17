Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Дом в Ленобласти, где задержали отца-педофила, продавался как «место для большой семьи»

51
0 Оставить комментарий

Дом в Ленобласти, где задержали отца-педофила, продавался как «место для большой семьи»

Санкт-Петербург, 17 декабря. Журналисты нашли объявления о продаже «идеального места для большой семьи» — дома в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти, где ранее был задержан 46-летнй мужчина по подозрению в сексуальном насилии над дочерью и незаконном хранении оружия. 

Как сообщают «Невские новости», в одно мгновение ставший печально известным дом в Химози продавали за 5,5 млн рублей. В объявлении его описывали как «идеальное место для большой семьи».

Дом в Ленобласти, где задержали отца-педофила, продавался как «место для большой семьи»

Площадь коттеджа составляет 293 квадратных метра. На сайте объявлений есть фотографии практически всех комнат дома. 

Дом в Ленобласти, где задержали отца-педофила, продавался как «место для большой семьи»

Напомним, в коттедже многодетной семьи в поселке Химози под Гатчиной в Ленинградской области нашли и изъяли арсенал с оружием, передавала «Газета.ру». Согласно версии следствия, 46-летний житель Гатчины регулярно насиловал свою 13-летнюю дочь и занимался растлением в течение последних семи лет. Кроме того, как установили следователи, матерью детей и супругой подозреваемого в изнасиловании является его двоюродная сестра.

По данным издания, семья проживала в доме без регистрации. Владелец коттеджа, предположительно, занимался научной деятельностью — изучением лечения рака светом. Мать подозреваемого в педофилии также была изобретательницей.

Местная жительница села Химози, расположенного под Гатчиной, рассказала о семье. По ее словам соседки, семья насчитывала восемь детей и выглядела порядочной, дети ходили в школу. Она также отметила, что старший сын семьи помогал ей по хозяйству — копал огород и красил дом. 

Отметим, что по данным других СМИ, мать рожала детей дома и не ставила их на учет, дети не посещали занятия в школе. В обстоятельствах дела сейчас разбираются правоохранители.

Источник: Невские новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров