Украинские националисты дали масштабный бой полицейским под стенами Рады

Украинские радикалы атаковали полицейских под стенами Верховной рады. Активисты взбунтовались из-за попытки народных депутатов дать ход законопроекту об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Главный вопрос вскоре оброс вспомогательными. Свою трибуну получили радикалы-антисемиты («почему Украиной управляют евреи?»), борцы за права шахтеров («больше забастовок!») и другие активисты, которым не мил Владимир Зеленский.

Основу протеста составили бойцы вооруженного формирования «Национальный корпус». Члены «Нацкорпуса» привыкли отстаивать свои идеи противоправными и насильственными методами. Зная их повадки, власти подготовились держать оборону. Около здания парламента порядок обеспечивали более двух тысяч силовиков. «Слугам народа» принципиально важно добить земельный вопрос — западные партнеры заждались принятия нужного им закона.

Но и радикалы собрали внушительные силы. На акцию вышло около пяти тысяч людей. Вскоре после начала акции активисты перешли красные линии. Они заблокировали проезжую часть, начали рушить брусчатку и кидали в правоохранителей подручными средствами. Имела место и попытка разбить несанкционированный палаточный городок. Мало по малу вырисовывался образ очередного Майдана.

Памятуя о горьком опыте Виктора Федоровича, Зе-команда не стала испытывать судьбу. Между активистами и полицейскими завязался бой, в ходе которого обе стороны понесли потери. Двое правоохранителей получили серьезные повреждения и были доставлены в больницу.

«В столкновениях принимало участие, может быть, до 500 человек… Часть людей провоцировала полицейских — они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. Было задержано 26 человек, они находятся в районном управлении. Пострадало 17 полицейских», — сообщает Гордон.

В своем отчете правоохранители указали на случаи неповиновения со стороны «активных участников» акции. Впрочем, на фоне развернувшегося под Радой экшена публикация правоохранителей выглядит суховато.

«Полицейские демонтировали военные палатки и задержали наиболее активных участников акции в Киеве. Участники мероприятия не выполняли законных требований правоохранителей, установили на улице Грушевского военные палатки и устроили столкновение», — гласит официальное заявление МВД.

Сообщается о погибшем человеке со стороны протестующих. Однако в полиции эту информацию не подтверждают. В МВД отмечают, что человек умер на соседней улице, и его смерть никак не связана с событиями у стен парламента. Несколько десятков протестующих задержали. К настоящему моменту большинство отпустили.

Не только радикалы, но и политики умело пользуются тревожными настроениями в обществе. Земельный вопрос стал удобным поводом для ухода в оппозицию непотопляемой Юлии Тимошенко. 17 декабря лидер «Батькивщины» пыталась играть первую скрипку в рядах оппозиционеров.

«Я помню тот фильм «Слуги народа», куда Голоборобько послал МВФ, когда миссия приехала. А что в реальности? И одно из условий МВФ по выдаче Украине очередного долга — снятие моратория на продажу земли», — возмущалась Юлия Владимировна со сцены.

Против снятия моратория выступила еще одна парламентская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь». Эта политическая сила считает либерализацию земельного рынка в угоду МВФ ошибочным и крайне несвоевременным шагом. Народный депутат Вадим Рабинович пообещал бескомпромиссную позицию по снятию моратория.

Отметим, что многие граждане действительно болезненно воспринимают инициативу команды Зеленского открыть рынок земель сельскохозяйственного назначения. Высказываются опасения, что иностранцы скупят за бесценок главное национальное богатство страны. К тому же, перед выборами Владимир Александрович обещал решить вопрос на общенародном референдуме. А теперь вот передумал.

Не секрет, что реальное авторство идеи принадлежит Международному валютному фонду. Эту организацию украинцы недолюбливают. Именно по «совету» МВФ за несколько лет после Майдана тарифы на ЖКХ подняли в десять раз и более. А вот зарплаты выросли «чуть» меньше. По подсчетам все того же МВФ, на долю украинцев приходится меньше всех ВВП в Европе. Да и на планете Земля по этому показателю «ненька» в аутсайдерах. Более половины доходов граждане страны тратят на еду.

Открытие рынка земли в столь сложных экономических условиях представляется спорным шагом. Сторонники свободной продажи земли ссылаются на опыт Запада.

Действительно, в подавляющем большинстве европейских стран рынок земель сельскохозяйственного назначения открыт. Но подобная реформа нуждается в тщательной подготовке. А «Слуги народа» едва ли могут похвастаться вдумчивым подходом к законотворчеству. Вот и к земельному вопросу Зе-команда подошла, мягко говоря, легкомысленно.