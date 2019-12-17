Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 17 декабря. Сенат США принял оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода «Северный поток — 2» и траты на военную помощь Украине, сообщает «Газета.ру».

Документ должен поступить на подпись президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп заявлял, что готов «незамедлительно его подписать». В бюджете прописаны средства на «противодействие Российской Федерации» в различных сферах, санкции против «Северного потока — 2», а также 300 миллионов долларов на военную помощь Украине.

Ранее немецкое издание Bild писало, что власти Германии готовы предпринимать «конкретные меры» по отношению к возможным американским рестрикциям по отношению к «Северному потоку — 2». По информации немецких СМИ, в Берлине убеждены, что газопровод могут достроить за месяц, что позволит избежать санкций. Ранее компания Nord Stream 2 заявляла, что строительные работы будут завершены через два месяца.

«Северный поток — 2» предусматривает постройку двух газопроводных нитей от побережья Российской Федерации до Германии. Также он пройдет через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Ожидаемый старт эксплуатации — середина 2020 года.

Активными противниками строительства «Северного потока — 2» выступает Украина, которая опасается потери прибыли от транзита российского газа в Европу, а также прибалтийские страны и Польша, считающие данный проект политическим. Критикуют газопровод и в Вашингтоне. США пытаются пролоббировать использование американского сжиженного газа.

В поддержку проекта выступают Германия и Австрия, подчеркивая, что «Северный поток —2» защитит энергобезопасность Европы.

Согласно словам российского лидера Владимира Путина проект не является политическим и не предполагает отмены транзита через территорию Украины.