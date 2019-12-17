Дамаск, 17 декабря. Боевики незаконных вооруженных формирований планируют совершить нападения на позиции сирийских сил. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он сообщил, что Россия выявила переброску боевиков и бронетехники в Идлибскую зону деэскалации. А уже 17 декабря боевики группировок «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) и «Сирийская национальная армия» атаковали позиции сирийских сил в районе Мешерфы.

«По имеющейся информации, главари вооруженных группировок в ближайшее время планируют новые нападения на позиции сирийских правительственных сил. Российскими средствами разведки выявлена переброска около 300 членов формирований «Сирийской национальной армии», 20 пикапов с крупнокалиберными орудиями и семь единиц бронетехники из района Африн провинции Алеппо в Идлибскую зону деэскалации», — сообщил Боренков.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало крупное расследование в двух частях. Первая часть этого материала была посвящена журналистам оппозиционных СМИ, которые сотрудничают с боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГ1. Одним из них оказался сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков. Также были вскрыты подробности сотрудничества беглого олигарха Михаила Ходорковского с террористами.

Вторая часть продемонстрировала, что сами США ведут крайне тесное сотрудничество с террористами, оказывая им сам широкое содействие. Речь идет о подготовке боевиков американскими инструкторами, а также передаче террористам оружия и боеприпасов.

Также была выпущена третья часть, где подробно освещался вопрос помощи России Сирии, а также героизму, который проявили российские военные в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

Четвертое расследование, посвященное Сирии, рассказывает о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в САР. В американскую сеть СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

1 Организация запрещена на территории РФ.