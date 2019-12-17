Отец Зеленского оценил работу сына на посту президента Украины

Киев, 17 декабря. Отец президента Украины Владимира Зеленского рассказал о том, как семья переживает из-за того, что он подвергается жесткой критике и опасается за его безопасность. Александр Зеленский-старший в интервью порталу «Страна» оценил деятельность своего сына на посту главы государства на «четыре с минусом».

Журналистка издания поинтересовалась у Зеленского-страшего, как у него дела.

«Так себе. Переживаю за Вову, надоело все… Бьют его и бьют…» — ответил отец президента.

По его мнению, Владимир не смог пока выполнить все свои предвыборные обещания (к примеру, повысить зарплаты учителям до 4000 долларов). Деятельность своего сына на посту президента он оценил на «четыре с минусом». При этом Александр подчеркивает, что его сын «честный человек», который продемонстрировал желание изменить жизнь страны к лучшему.

Зеленский-старший посетовал, что Владимира на посту главы государства «поливают грязью» не только журналисты, но и политологи, которые в предвыборной гонке выступали за него. Он выразил мнение, что его сын с отсутствием политического опыта не понимал, каким ожесточенным нападкам подвергнется.

«Сейчас опытный человек — это тот, кто знает концы, коррупцию, связи, схемы. Вот это опытный. А пришел человек без этих связей. И он никогда не возьмет лишнюю копейку. Это я вам как живой отец говорю», — подчеркнул Александр Зеленский.

На вопрос, опасается ли он за безопасность своего сына, Зеленский ответил: «Я вам только что сказал, что у меня нервы страшные. Это ответ на ваш вопрос».

Говоря о действиях своего сына на посту президента, Александр отметил, что тот старается не для себя, а для страны, и может «в любой момент бросить эту фигню». На уточняющий вопрос журналистки он подчеркнул, что «фигней» называет президентство.

«Да, он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну, но он остался, чтоб не воровать. Чтоб сделать нашу страну лучше. Я не беру взяток. И Вова такого же характера. Иначе папа с могилы встанет и даст ему чертей! Поэтому перестаньте это — он обещал», — заявил Александр Зеленский.

Днем ранее сообщалось, что президенту Украины напомнили про невыполненные обещания о посадках коррупционеров. Причем сделали это артисты студии «Квартал 95», которую еще в 2003 году основал политик. Концерт посетил и сам Зеленский, и его пресс-секретарь Юлия Мендель. В Сети уже появились ролики, на которых можно видеть, как Зеленский поднимается на сцену, показывает свой билет и возвращается на место в первом ряду.