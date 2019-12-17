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Экономика

Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей

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Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семейМосква, 17 декабря. Отмена подоходного налога для малоимущих семей в России окажет положительное влияние на состояние экономики. Об этом заявил глава министерства экономического развития России Максим Орешкин.

«Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики», — сказал Орешкин.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев завил, что Кабмин обсуждает вопрос о возможной отмене налога на доход физических лиц для малоимущих граждан. 5 декабря президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос об освобождении от налога на доход физических лиц граждан, которые получают минимальную зарплату.

Глава государства отметил, что минимальный размер оплаты труда в России приравнен к прожиточному минимуму, в результате чего вычитывание из этой суммы подоходного налога уменьшает доходы граждан ниже прожиточного минимума.

Источник: ТАСС
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