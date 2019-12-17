Президент Египта поддержал силы Хафтара и раскритиковал вмешательство в дела Ливии

Президент Египта Абдель Фаттах Аль-Сиси заявил о поддержке возглавляемой Халифой Хафтаром Ливийской Национальной Армии и подверг резкой критике иностранное вмешательство во внутренние дела Ливии, сообщает «Аль-Джазира».

По мнению Ас-Сиси отдельные страны намерено вмешиваются во внутренние дела Ливии для того, чтобы отложить политическое урегулирование в стране, начиная с соглашения о Скирате. Это и становится настоящей проблемой, так как регион на протяжении последних десяти лет постоянно сотрясают террористические акты, нестабильность и разгул преступности. Все это приводит к гибели большого количества мирных жителей, поэтому Каир и решил поддержать Хафтара, намеревающегося привнести стабильность в Ливию.

В заявлениях, прозвучавших в кулуарах Всемирного молодежного форума, состоявшегося в Шарм-эш-Шейхе, он также подтвердил, что стабильность Ливии и Судана является вопросом национальной безопасности для Египта. Позиция Каира стала предельно прозрачной после двух соглашений, заключенных между Анкарой и представителями Правительства Национального согласия в Триполи о более тесном взаимодействии.

Дипломатические усилия

Параллельно с заявлениями Аль-Сиси, посол Организации Объединенных Наций в Ливии Гассан Салама прибыл в Каир с двухдневным визитом, во время которого он обсудил обстановку в Ливии. Кроме того, во вторник 17 декабря министр иностранных дел Италии Луиджи де Майо прибыл в Триполи, чтобы провести рабочую встречу с «ливийскими официальными лицами» и министром иностранных дел Мухаммедом Сиалой.

Эта встреча должна восстановить позицию Италии, отвергнув соглашение между Триполи и Анкарой. Ранее премьер-министр Италии раскритиковал подписанные Ливией и Турцией меморандумы о взаимопонимании в области безопасности и морских отношений. Отметим, Рим является ключевым игроком в деле становления ливийского кризиса, поскольку подталкивает стороны к вооруженной борьбы за власть в стране.

Меморандум о взаимопонимании с Турцией

С другой стороны, Турция сделала еще один шаг на пути оказания военной поддержки правительству ПНС, причем сделано это было с одобрения Комитета по международным делам при парламенте Турции. В конце прошлого месяца Анкара и Триполи подписали соглашение о безопасности и военном сотрудничестве, а также меморандум о взаимопонимании в отношении морских границ.

В то время как морское соглашение было направлено в ООН для одобрения, военное соглашение, которое включает в себя положения о создании «сил быстрого реагирования», было передано в парламент Турции для ратификации.

Комментируя тесное взаимодействие Триполи и Анкары, официальный представитель генерал-майора Халифа Хафтара Ахмед аль-Месмари заявил, что Турция намерена сделать Ливию «трамплином для создания угроз соседним странам», в том числе и Египту.

Ополчение на Западе

В это же время власти города Аль-Завия призвало местных «ополченцев», а по сути террористов самых разных мастей объединить усилия, чтобы противостоять силам, верным Хафтеру, который продолжает двигаться в сторону Триполи. Это произошло сразу после того, как муниципальный и военный совет Мисураты объявил о крайнем состоянии аль-Нафира и направили все силы для участия в оборонительных операциях к столице ПНС.

В свою очередь министр внутренних дел Правительства Национального Согласия Фатхи Пашага заявил, что стабильность в Ливии положительно повлияет на стабильность в Европе. Извращая реальность он сообщил, что действия Хафтара якобы привели к росту террористической активности в то время, как ПНС борется со всеми видами терроризма. Во время своей встречи с послом Нидерландов Ларсом Тоомерсом, Пашага сообщил, что ситуация с безопасностью в Триполи «хорошая», даже несмотря на нападения на мирных жителей и удары со стороны ЛНА.