Москва, 17 декабря. Погибший в Турции основатель и бывший сотрудник «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье мог представлять угрозу для западных кураторов. Об этом рассказал политолог Константин Соколов.

Джеймс Ле Мезюрье умер 11 ноября в Стамбуле. Как установили турецкие следователи, смерть наступила в результате падения с высоты. Одновременно с этим на месте происшествия специалисты нашли множество следов ДНК, принадлежащих разным людям.

Ряд западных СМИ поспешил заявить, что гибель Ле Мезюрье была якобы выгодна России, однако российский МИД неоднократно указывал, что РФ была заинтересована в живом основателе «Белых касок», так как он мог бы оказать неоценимую помощь в разоблачении подлинной деятельности этой организации в Сирии. С этой точкой зрения согласен и член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов.

«Трудно судить об операциях спецслужб, поскольку нам известны лишь публичные заявления. Но по логике вещей, он, как носитель информации, был опасен для противной стороны, а не для России, то есть для своих хозяев. Чисто на уровне логики, скорее всего, его убрали хозяева», — заявил он журналу «Слово и дело».

Ле Мезюрье мог рассказать всему миру об истинной деятельности «Белых касок» в Сирии и отмахнуться от показаний столь высокопоставленного члена организации западные правительства и СМИ уже не смогли бы. Его внезапная смерть оказалась наиболее выгодна именно Западу.

Напомним, что «Белые каски» — псевдогуманитарная организация, непосредственно связанная с террористами из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало серию журналистских расследований о ситуации в Сирии. В первой части материалов рассказывается о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством»1, вторая часть повествует о поддержке ИГ1 со стороны США. Завершается цикл публикаций материалов о помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с террористами «Исламского государства», а также о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.