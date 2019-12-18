Демократы пообещали Трампу второй импичмент. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Twitter продолжает блокировать аккаунты российских ведомств и СМИ, президент Бразилии назвал Грету Тунберг «отродьем», а Китай запретил госучреждениям использовать иностранный софт. Об этом и многом другом в очередном выпуске «Слова на свободе» расскажет журналист Александр Малькевич.

Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

В День Конституции в Twitter Россотрудничества опубликован пост с поздравлением. Пост удален, аккаунт забанен без всяких объяснений. И это ведь не аккаунт официальной структуры, а не какого-то фрика или хакера.

Я должен отдать должное Роскомнадзору, который в данной ситуации хотя бы попытался обратиться с письмом к директору Twitter. Думаю, соцсеть это обращение проигнорирует, потому что себе они разрешают все, а нам — ничего.

«Радио Свобода»: американская журналистика для России

Я хочу вам процитировать один яркий материал «Радио Свобода», которое признано в России иноагентом. В нем речь идет о том, что в начале Великой Отечественной войны для заброски в тыл врага были сформированы отряды партизан. «У большинства из них руки по локоть в крови» — пишет «Радио Свобода» про наших героев-партизан, которые ценой собственной жизни пытались приблизить конец войны. А про фашистов, наоборот, написано крайне уважительно. Это СМИ иноагент, которое работают в России для нашей аудитории.

Самые обсуждаемые личности 2019 года в Twitter

В топ самых обсуждаемых людей в 2019 году попал президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также в него вошли американский политик Александрия Окасио-Кортес, президент Бразилии Жаир Болсонару, кандидаты в президенты США Берни Сандерс и Джо Байден. Пользователи социальной сети активно обсуждали экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон и лидера Франции Эммануэля Макрона. Десятку замкнул президент России Владимир Путин.

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «отродьем»

Шведская экоактивистка Грету Тунберг в список самых обсуждаемых не попала, но президент Бразилии Жаир Болсонару вносит лепту в ее раскрутку. Он назвал человека года по версии Time «отродьем», которому СМИ уделяет слишком много внимания. Болсонару сделал такое заявление после того, как активистка отреагировала на расстрел двух лидеров племени гуажажара.

«Грета сказала, что индейцы умерли, потому что защищали леса Амазонии. Удивительно, что пресса уделяет так много внимания этому отродью», — заявил бразильский лидер.

Если грубость убрать за скобки, то такой вопрос может иметь место. Почему всем так интересны эко-откровения 16-летней девочки? Мир сходит с ума.

Байден отказался от второго срока

Источники в окружении Байдена сообщают, что в случае избрания на пост президента США в следующем году он не будет выдвигаться на второй срок в 2024 году. К тому моменту политику исполнится 82 года. Как полагают в штабе кандидата, подобное объявление может привлечь к Байдену молодых избирателей, которых пугает перспектива получить древнего старца на следующие восемь лет.

Демократы пообещали Трампу второй импичмент

Президент, которому выдвинут импичмент, избирается на второй срок, и ему снова выдвигают импичмент? Как вам такой сценарий? А ведь именно так планируют поступить демократы в случае победы Трампа на президентских выборах в США. Они мечтают о том, что каким-то чудом сохранят большинство в Палате представителей и в Сенате, а потом смогут испортить Трампу и второй срок.

Опубликован список самых странных рождественских подарков

На одном из первых мест свитер с изображением Трампа. Портрет президента сделан с помощью машинной вязки, а вот парик, который прилепили на свитер, настоящий. Так что при малейшем движении шевелюра на свитере двигается.

Бегуна арестовали за неудачную шутку

Во время забега на 10 километров в американском городе Саванна бегун шлепнул по ягодицам журналистку WSAW-TV, которая вела прямой репортаж с мероприятия. Девушка возмутилась в Twitter, в итоге спортсмена арестовали и обвинили в сексуальных домогательствах. Но вызывают вопросы эти универсальные американские формулировки. Видно, что он не домогался. Неудачно пошутил и распустил руки, да. Но какое отношение это имеет к похоти, непонятно.

Японец отсудил компенсацию за запрет посещать женский туалет

В Японии суд обязал правительство выплатить крупную компенсацию чиновнику с нарушением половой идентичности. Ему запрещали ходить в женский туалет, несмотря на то, что он считает себя женщиной. Мужчине разрешали ходить в женской одежде, посещать женскую раздевалку, но вот в дамский туалет ходить не давали, чтобы не смущать других сотрудниц. Толерастия vs Здравый смысл — 1:0.

В Германии переписали «Белоснежку»

Попрощайтесь со старыми сказками. В Германии переписали «Белоснежку и семь гномов». Теперь главная героиня не «самая красивая», а самая храбрая. Гномы теперь разнополые, да еще и разных рас и этносов. Их зовут Сабрина, Акаши, Шакти, Лейла, Эгбо, Ли и Тьяго-но.

И никаких «жили долго и счастливо»! В конце сказки принц не целует принцессу, а вытаскивает из ее горла застрявший кусок яблока. И они едут просто путешествовать. Удивительно, что Белоснежка пол не сменила.

Рэп-исполнительнице Noname противно выступать перед белыми

Чикагская рэперша Noname, выпустившая в прошлом году успешный альбом «Room 25», заявила, что уходит со сцены. Она заявила, что больше не может выступать перед белыми, ей противно это делать, поэтому заканчивает карьеру исполнительницы. Более того, она добавила, что так думает не только она, но и ее коллеги. Правда, те молчат, чтобы не терять заработок.

Журналисты из США против россиян на Олимпиаде

Американские журналисты настаивают на том, что русских спортсменов нельзя допускать к Олимпиаде ни под каким флагом.

«Им будет невероятно сложно доказать свою чистоту на Олимпиаде в Токио», — написало издание USA.Today.

В Рунете активно обсуждают американское предложение. Думают, может и правда, проще полностью запретить российским спортсменам участвовать в каких бы то ни было соревнованиях. Ведь в отсутствие сильного соперника проще будет победить и разделить награды.

Пекин приказал госучереждениям заменить весь софт на китайский

Пекин приказал правительственным и госучереждениям заменить все компьютеры и софт на произведенные в Китае и использующие только китайские технологии. На это отвели три года. По сути речь идет о деамериканизации рынка технологий, начиная с государственно контролируемого сегмента рынка. Китай уже и так производит компьютеры, а теперь смог сделать и свою экосистему. Таким образом, Поднебесная может стать действительно независимой в этой сфере.