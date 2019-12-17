При столкновениях у здания Рады в Киеве пострадали 17 полицейских

Киев, 17 декабря. Порядка 17 сотрудников полиции пострадали в результате столкновений с митингующими у здания Верховной рады в Киеве. Об этом сообщил глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, в ходе беспорядков у здания украинского парламента были задержаны 26 митингующих. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Крищенко также добавил, что в результате столкновений с митингующими пострадали 17 сотрудников полиции. При этом двое пострадавших были госпитализированы, передает радио Sputnik.

Стоит отметить, что последний раз подобные уличные столкновения между митингующими и полицией были во времена Майдана. Входе сегодняшних столкновений у Рады митингующие бросали в сотрудников полиции булыжники и куски асфальта. Кроме того, митингующие разбрызгивали содержимое порошковых огнетушителей в забрала шлемов спецназа. В свою очередь силовики использовали против митингующих слезоточивый газ.

Причиной массовых беспорядков у здания Верховной рады стал законопроект о рынке земли, который был внесен на рассмотрение украинского парламента.

13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Закон начнет действовать в 2020 году. Согласно тексту законопроекта, право на приобретение земли получат только граждане Украины и украинские компании. Собственниками земель также могут быть иностранцы и лица без гражданства, которые получили земельный участок по наследству. При этом иностранцы будут обязаны продать землю в течение года.

Принятие закона об отмене отмена моратория на продажу земли являлось одним из главных требований Международного валютного фонда. Прошлый созыв Верховной рады не смог достичь консенсуса по данному вопросу.