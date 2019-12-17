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При столкновениях у здания Рады в Киеве пострадали 17 полицейских

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При столкновениях у здания Рады в Киеве пострадали 17 полицейскихКиев, 17 декабря. Порядка 17 сотрудников полиции пострадали в результате столкновений с митингующими у здания Верховной рады в Киеве. Об этом сообщил глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, в ходе беспорядков у здания украинского парламента были задержаны 26 митингующих. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Крищенко также добавил, что в результате столкновений с митингующими пострадали 17 сотрудников полиции. При этом двое пострадавших были госпитализированы, передает радио Sputnik.

Стоит отметить, что последний раз подобные уличные столкновения между митингующими и полицией были во времена Майдана. Входе сегодняшних столкновений у Рады митингующие бросали в сотрудников полиции булыжники и куски асфальта. Кроме того, митингующие разбрызгивали содержимое порошковых огнетушителей в забрала шлемов спецназа. В свою очередь силовики использовали против митингующих слезоточивый газ.

Причиной массовых беспорядков у здания Верховной рады стал законопроект о рынке земли, который был внесен на рассмотрение украинского парламента.

13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Закон начнет действовать в 2020 году. Согласно тексту законопроекта, право на приобретение земли получат только граждане Украины и украинские компании. Собственниками земель также могут быть иностранцы и лица без гражданства, которые получили земельный участок по наследству. При этом иностранцы будут обязаны продать землю в течение года.

Принятие закона об отмене отмена моратория на продажу земли являлось одним из главных требований Международного валютного фонда. Прошлый созыв Верховной рады не смог достичь консенсуса по данному вопросу.

Источник: Sputnik
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