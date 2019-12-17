Дамаск, 17 декабря. Боевики незаконных вооруженных формирований, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

По данным специалистов российского ЦПВС, за прошедшие сутки было зафиксировано 50 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Маканис-Эд-Дувайри, Эль-Амара провинции Алеппо; Санджека, Сафсафа, Сараф, Кинсиба, Джанаджик, Кермель, Мамухия, Ардаш-Даг, Нахшебба, Кульджок, Эль-Арейми, Махрука, Сандран провинции Латакия, Кара-Джурн, Хуайз, Дар-Хардата провинции Хама; Эс-Салихия, Тамана, Аджаз, Мешерфа, Зайтуна, Хан-Шейхун, Телль-Эт-Турки, Умм-Эль-Халахиль провинции Идлиб», — cообщает ЦПВС.

Отметим, что террористы, действующие в Сирии, получают значительную поддержку со стороны США – об этом подробно рассказывается в расследовании Федерального агентства новостей. США не только готовят боевиков, но и снабжают их своим оружием и боеприпасами. Первая часть этого расследования рассказывала о сотрудничестве журналистов оппозиционных СМИ с боевиками террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ). В частности, в нем были продемонстрированы доказательства работы на террористов сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, а также беглого олигарха Михаила Ходорковского. Затем была выпущена третья часть расследования, где подробно освещался вопрос помощи России Сирии, а также героизму, который проявили российские военные в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Четвертое расследование, посвященное Сирии, рассказывает о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в САР. В американскую сеть СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».