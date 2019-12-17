Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Хама, Идлиб и Латакия

65
0 Оставить комментарий

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Хама, Идлиб и Латакия

Дамаск, 17 декабря. Боевики незаконных вооруженных формирований, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

По данным специалистов российского ЦПВС, за прошедшие сутки было зафиксировано 50 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Маканис-Эд-Дувайри, Эль-Амара провинции Алеппо; Санджека, Сафсафа, Сараф, Кинсиба, Джанаджик, Кермель, Мамухия, Ардаш-Даг, Нахшебба, Кульджок, Эль-Арейми, Махрука, Сандран провинции Латакия, Кара-Джурн, Хуайз, Дар-Хардата провинции Хама; Эс-Салихия, Тамана, Аджаз, Мешерфа, Зайтуна, Хан-Шейхун, Телль-Эт-Турки, Умм-Эль-Халахиль провинции Идлиб», — cообщает ЦПВС.

Отметим, что террористы, действующие в Сирии, получают значительную поддержку со стороны США – об этом подробно рассказывается в расследовании Федерального агентства новостей. США не только готовят боевиков, но и снабжают их своим оружием и боеприпасами. Первая часть этого расследования рассказывала о сотрудничестве журналистов оппозиционных СМИ с боевиками террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ). В частности, в нем были продемонстрированы доказательства работы на террористов сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, а также беглого олигарха Михаила Ходорковского. Затем была выпущена третья часть расследования, где подробно освещался вопрос помощи России Сирии, а также героизму, который проявили российские военные в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Четвертое расследование, посвященное Сирии, рассказывает о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в САР. В американскую сеть СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Хама, Идлиб и Латакия

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров