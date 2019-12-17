Россия и Турция провели патрулирование в сирийском Алеппо под прикрытием ВКС РФ

Алеппо, 17 декабря. Подразделения российской военной полиции с турецкими коллегами провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо вдоль сирийско-турецкой границы. Колонну с воздуха прикрывали вертолеты ВКС РФ, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Российская сторона продолжает реализацию положений меморандума о взаимопонимании, заключенного с Турцией 22 октября.

Во вторник состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Джарих-эль-Фаукани — Зор-Мгар в провинции Алеппо. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал российский беспилотник «Орлан-10».

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ). Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население и привлекали в свои ряды членов ИГ1.

22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание операции «Источник мира». С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности, передавала «Газета.ру».

Ранее ФАН опубликовал собственное расследование, рассказывающее о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами группировки ИГ. Вторая часть расследования раскрывает объемы помощи, оказываемой террористам ИГ со стороны США. Третий материал посвящен помощи России в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.