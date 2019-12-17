Минприроды подвело итоги реализации проекта «Экология» в 2019 году

Москва, 17 декабря. В Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации подвели итоги реализации нацпроекта «Экология» в 2019 году. Эксперты из министерства также сообщают об успехах в проведении федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», сообщается в пресс-релизе федеральной целевой программы «Вода России» по итогам встречи 17 декабря.

«По итогам 2019 года мы перевыполнили все плановые показатели по сохранению и развитию водных ресурсов. Были проведены масштабные работы по экологической реабилитации водоемов, расчистке русел рек, рыбохозяйственной мелиорации. Все водные объекты, которые должны быть введены в 2019 году, завершены», — заявляет глава федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

Глава агентства сказал, что площадь восстановленных водных объектов превысила 3,3 тыс. га (плановый показатель — 2,7 тыс. га), протяженность расчищенных мелиоративных каналов составила 21 км (было запланировано — 20,4 км), протяженность расчистки русел рек — 370,5 км (план – 260 км). Благодаря этим шагам, улучшились экологические условия проживания для более чем 2 млн граждан РФ.

Кириллов также подчеркивает, что благодаря реализации федеральной целевой программы появилось понятие «экологическая реабилитация водоемов». Благодаря этому в России «с нуля» было организовано масштабное волонтерское движение, которое теперь проводит мероприятия по очистке берегов во всех регионах страны. По его словам за 2019 год, было проведено тысячи волонтерских мероприятий, в которых приняли участие почти миллион человек.

Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» будет реализовываться в 2019-2024 годах. Его основная задача — сохранение уникальных водных объектов России. Проект включает в себя восстановление и очистка от мусора озер (Байкал, Ладожское, Онежское и т.д.) и рек (Волга, Дон, Енисей, Амур и т.д.).