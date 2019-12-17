В «Газпроме» рассказали, как выручат Сербию при прекращении транзита газа через Украину 

Даже если новое соглашение о транзите российского газа через территорию Украины не будет достигнуто, Сербия сможет избежать серьезных проблем. Об этом Федеральному агентству новостей заявил источник в «Газпроме».

На сегодняшний день Сербия за счет собственной добычи способна покрывать лишь четверть своих потребностей в «голубом топливе». Остальные три четверти объемов необходимого газа она закупает в России. И перспектива прекращения поставок российского газа все больше тревожит сербов. В частности, на днях генеральный секретарь Газовой ассоциации Сербии Воислав Вулетич отметил, что «у Сербии все еще нет альтернативного пути для снабжения импортным газом, мы на сто процентов зависим от российского газа, который транспортируется через Украину».

«Если Москва прекратит поставки на Украину это, конечно, ударит по потребителям в Сербии», — заявлял он.

Подобную ситуацию, конечно, могут попытаться использовать противники стратегического партнерства Москвы и Белграда.

«Европейцы в ожидании возможного прекращения транзита забили свои подземные хранилища газа под завязку. У них сейчас накоплен рекордный объем – порядка 100 миллиардов кубических метров газа», — рассказал ФАН источник в «Газпроме».

По его словам, есть подземное газовое хранилище и на территории Сербии — это Банатский двор. Его тоже наполнили на 100%.

«Запасов газа в этом ПХГ на пару месяцев сербам должно хватить, может и больше. То есть в любом случае январь и февраль, самые холодные месяцы, Сербия переживет без больших проблем. Кроме того, Сербия может получать газ из Венгрии, а та, в свою очередь, из Германии по «Северному потоку», — уточнил собеседник ФАН.

По его словам, в Сербии пока никто особо не паникует по поводу возможного прекращения поставок газа из России, хотя и с повышенным интересом следят за итогами переговоров Москвы и Киева по вопросу транзита.

На данный момент активными темпами идет строительство продолжения «Турецкого потока» на Балканах. На сербском участке работы практически завершены.

«Болгары свои работы затянули, по поводу чего высказывался президент России Владимир Путин. В ответ на его замечания премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заверил, что его страна выполнит свои обязательства. В любом случае в первой половине следующего года работы по строительству продолжения «Турецкого потока» будут завершены, таким образом Болгария и Сербия смогут получать газ через Черное море в обход Украины», — заверил источник в «Газпроме».

Договор о транзите российского газа через территорию Украины истекает 1 января 2020 года. До сих пор стороны не могут договориться о его продлении из-за неприемлемых условий, которые выдвигает Киев. В частности, украинская сторона требует от «Газпрома» более 20 миллиардов долларов, которые тот, якобы, должен за нарушение условий ныне действующего договора. Очередные трехсторонние переговоры о продлении транзита с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря. Об этом сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович.