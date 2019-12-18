Сирия, 18 декабря. Три танка «Нусры» уничтожены в Идлибе. Боевики ИГИЛ1* убили жителя Дейр-эз-Зора. В лагере беженцев «Аль-Хол» ребенок погиб из-за отсутствия медицинской помощи. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба и подорвали три танка исламистов, ответили на провокацию джихадистов в Алеппо, в Хаме потеряли снайпера.

Армия Турции и союзные силы: обстреляли курдских боевиков на севере Алеппо и Хасаки, совместно с военной полицией РФ провели патрулирование на северо-востоке САР, закончили работы по разминированию в Ракке, направили конвой к наблюдательному пункту в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): подозревается в убийстве местного жителя в Дейр-эз-Зоре, застрелило члена SDF.

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии в Идлибе нанесли точечные удары по укрытиям джихадистов.

Курдские вооруженные формирования: арестовали 12 человек в Хасаке и потеряли бронированный автомобиль в столкновении с протурецкими отрядами, потеряли в Ракке одного боевика.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: застрелила снайпера САА в Хаме, в Идлибе обменялась ударами с правительственными силами, обстреляла жилые кварталы города Алеппо – есть жертвы среди мирного населения.

Провинция Дамаск

Ночью в столице Сирии прогремел мощный взрыв. Как передает сирийское новостное агентство SANA, неизвестные террористы установили взрывное устройство в автомобиле в районе Нахр-Аиша. Бомба детонировала, когда автомобиль двигался по окружной дороге. При взрыве погиб на месте водитель автомобиля, других жертв не было. Пока что ни одна из антиправительственных исламистских группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Провинция Латакия

Оппозиционные медиаресурсы распространили днем сообщения, что несколько служащих Сирийской арабской армии (САА) погибли на северо-востоке провинции при обстреле боевиками высот Абу-Саад.

Источник в сети Twitter (@krakflickan) передает, что еще одно столкновение джихадистов «Тахрир аш-Шам» и сирийской армии произошло в районе поселка Тель-Раша. На севере в горных районах исламисты открыли огонь по САА из противотанковых ракетных установок, как сообщает агентство Anna News.

Провинция Алеппо

Несколько гражданских лиц были ранены в результате ракетных обстрелов со стороны боевиков «Тахрир аш-Шам». Радикалы открыли огонь из гранатометов по западному району города Алеппо – Аз-Захра. Источник в полицейском командовании Алеппо сообщил порталу SANA, что под ударом оказались улицы Тишрин и Нил, а также местный рынок. Раненые были доставлены в больницы для получения медицинской помощи. Части САА мгновенно отреагировали на провокацию и открыли ответный огонь по опорным пунктам джихадистов к юго-западу от города. На западе провинции подразделения САА обнаружили укрытия боевиков «Тахрир аш-Шам» у поселков Салеха и Хан аль-Асаль и открыли по линиям обороны радикалов огонь из тяжелой артиллерии. Столкновение с радикалами произошло у города Хрейтан.

Очередной российско-турецкий совместный патруль прошел по маршруту, который взял начало в поселке Джарих-Фукани. В состав конвоя вошли 50 военнослужащих военной полиции Турции и России, их сопровождал беспилотник ВКС РФ. Как сообщили в Минобороны РФ, патруль прошел через поселки Ашам, Зор-Магар и город Джераблус, общая протяженность пути составила 60 километров.

На севере провинции в районе деревни Мараназ артиллерия турецкой армии ударила по опорным пунктам курдских радикалов «Демократических сил Сирии» и обстреляла их склады боеприпасов, о чем сообщает новостное агентство Syria Watan News

Провинция Дейр-эз-Зор

Инженерные подразделения сирийской армии провели работы по разминированию в районе поселка Аш-Шула, как передает агентство SANA. Саперы прочесали окрестности населенного пункта с металлоискателями. Собранные боеприпасы будут подорваны на спецполигоне.

Источник также сообщил, что неизвестные совершили нападение на патруль «Демократических сил Сирии» (SDF), расстреляв автомобиль из автоматов. Погибли четыре боевика, включая высокопоставленного полевого командира.

В поселке Даранджа боевики «Исламского государства» застрелили молодого человека по имени Хайтам Юсеф Аль-Исмаил. Как сообщает агентство Deir Ezzor 24, террористы убили юношу за то, что он вступил в отряды «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что в поселке Насиб на границе с Иорданией несовершеннолетний ребенок подорвался на противопехотной мине. Мальчик умер от кровопотери. Как сообщает источник, взрывной снаряд был из остатков боеприпасов боевиков, в оккупации которых находилась провинция до 2018 года. 13 декабря в Насибе на оставленном снаряде подорвались дети, трое из них погибли. Четверо получили ранения.

Провинция Идлиб

Ночью радикалы «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по жилым кварталам поселка Синджар из реактивных систем ведения залпового огня, что привело к жертвам среди населения. В ответ САА уничтожила три танка боевиков с помощью прямых ударов из ракетных установок, как сообщил медиаресурс SANA.

Днем ВКС РФ совершили совместный вылет с авиацией ВВС Сирии и нанесли точечные удары по позициям боевиков у городов Маарет-ан-Нуман, Кафр-Рума и Джарджаназ. Также были атакованы с воздуха укрепрайоны радикалов у поселков Барнан, Катра и Аль-Адфа. Во второй половине дня ВВС Сирии атаковали укрытия радикалов у поселков Хиш, Каратай и Харак и в предместьях городов Тель-Манас и Джиср-аш-Шугур.

Как стало известно агентству Anna News, сирийская армия при поддержке российских самолетов и сирийских вертолетов готовится к спецоперации с целью взять под свой контроль город Маарет-ан-Нуман, откуда не прекращаются провокации террористов.

Вечером военная колонна турецкой армии вошла на сирийскую территорию через границу у турецкого города Искендерун. В состав конвоя входили бронетехника и грузовики с военным и материально-техническим обеспечением для турецких военных. Конвой направился в провинцию Хама, где находится наблюдательный пункт турецкой армии Шир-Магар.

Провинция Ракка

К юго-востоку от города Тель-Абъяд отмечались столкновения между отрядами протурецкого ополчения и радикалами SDF. Позднее столкновение произошло в районе поселка Киз-Али, где протурецкие силы открыли ответный огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам курдских боевиков.

К западу от города Тель-Абъяд саперы турецкой армии подорвали боеприпасы, брошенные курдами при отступлении из города. Тем не менее, работы по расчистке окрестностей города от боеприпасов еще продолжаются, как передал портал Alk Habour 21.

На востоке провинции продолжается серия нападений. В поселке Аль-Рашидин неизвестный застрелил курдского боевика, который патрулировал окрестности. SDF подозревают боевиков «Исламского государства», которые продолжают действовать в регионе.

Вечером пять человек бежали из лагеря Аль-Махмудия, расположенного на территории оккупации курдских радикалов. Вечером патруль боевиков прочесал западные окраины Ракки в поисках беглецов. В настоящее время никто из сбежавших не найден, о чем сообщает агентство Al Nour.

Провинция Хама

На севере провинции в приграничной с Идлибом зоне сирийская армия также продолжает наносить ответные удары по линиям обороны радикалов. Как сообщает портал Syria Watan News, военнослужащие САА открыли огонь из пулеметов по укреплениям боевиков «Тахрир аш-Шам» у поселка Аль-Хавия. Под ударом также оказались линии обороны «ан-Нусры» (деятельность запрещена в РФ) у деревни Хавиджа, в окрестностях которой не прекращаются провокации со стороны джихадистов.

На высотах горы Шахшабу боевики убили снайпера САА, который обстреливал позиции радикалов в долине Аль-Габ, как сообщает портал Baladi News. Корреспондент местного издания передал, что ответственность уже взяли на себя исламисты вооруженной оппозиции. Радикалы также обстреливают позиции САА у поселка Аль-Хамра. Боевики «Джебхат аль-Ваталия лил-Тахрир» заявили, что ими была отражена попытка наступления у поселка Бадрия.

Провинция Хасака

В лагере для беженцев «Аль-Хол» погиб ребенок, о чем сообщает новостной портал Alk Habour 21. Причиной смерти послужила кишечная инфекция, которую мать мальчика не смогла вылечить в полевых условиях — в лагере по-прежнему сохраняется проблема с доступом к медицинской помощи, курдские боевики не впускают гуманитарные конвои и сотрудников Красного Креста.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в безопасную зону на северо-востоке Сирии вернулось из Турции свыше 371 тысячи беженцев с начала военной операции «Источник мира». Всего в сформированной зоне безопасности планируется расселение около двух миллионов сирийских беженцев.

Боевики SDF арестовали 12 человек в городе Камышлы в северо-восточной части Хасаки под предлогом того, что они не имели при себе удостоверений личности, как передает ливанское новостное агентство Al Nour. По мнению аналитиков, курды направят арестованных на принудительную службу.

На северо-востоке провинции после затишья возобновились боестолкновения между протурецким ополчением и«Демократическими силами». Как передает агентство M News, в результате была уничтожена одна бронированная машина SDF, один боевик нейтрализован.

1 Организация запрещена на территории РФ.