سوريا 17 كانون الأول / ديسمبر: لقاء الأسد وبوريسوف ، تحدث السوريون عن وحشية المتطرفين الأكراد في الخول.

سوريا ، 17 ديسمبر. في دمشق ، عقد اجتماع بين نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ورئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد. تحدثت الأسرة السورية عن فظائع المتطرفين الأكراد في مخيم الخول للاجئين.

ناقش بوريسوف والأسد مشكلة الاستيلاء على النفط السوري.

ناقش نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف والرئيس السوري بشار الأسد مشكلة استعادة سيادة الحكومة الشرعية على حقول النفط والغاز في البلاد خلال اجتماع عقد في دمشق. صرح بذلك الممثل الروسي في مقابلة مع الصحفيين الذين وصلوا إلى سوريا في زيارة لمدة يومين.

نعم ، ناقشنا قضايا النفط. الوضع وراء الفرات يتحسن. وقال يوري بوريسوف ،"أعتقد أن جميع مناطق الجمهورية العربية السورية ستنتمي تدريجياً إلى الدولة وسيستقر الوضع".

بالإضافة إلى ذلك ، خلال المحادثات ، تطرق الطرفان إلى موضوع إعادة البناء بعد الحرب ، بما في ذلك استعادة البنية التحتية للنقل في البلاد. وفقًا لنائب رئيس الوزراء الروسي ، فإن العقبة الرئيسية أمام تنمية إحياء الاقتصاد السوري هي الآن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

اقترحت روسيا على الأمم المتحدة تبسيط إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

أرسل الجانب الروسي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر في نسخته من القرار بشأن تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا ، وتقارير تاس. أصبحت هذه الوثيقة بديلاً عن الخطة التي اقترحتها ألمانيا والكويت وبلجيكا. كلا النصين قيد النظر الآن من قبل أعضاء مجلس الأمن ، لكن يمكن طرحهما للتصويت قبل نهاية هذا الأسبوع.

قامت برلين وبروكسل والكويت بصياغة قرار ينص على تمديد ما يسمى بالعمليات العابرة للحدود لمدة عام ، أي إيصال الإمدادات الإنسانية إلى الجمهورية العربية السورية تحت قيادة الأمم المتحدة ودون التنسيق الرسمي مع دمشق. يقترحون مواصلة إرسال المساعدات من خلال أربع نقاط تفتيش قائمة ، بالإضافة إلى إضافة معبر حدودي على أطراف تل أبيض على الحدود السورية التركية.

عارضت روسيا مرارًا آلية الإمدادات الإنسانية هذه نظرًا لعدم الشفافية. في عام 2018 ، قرر الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة ، فاسيلي نيبينزيا ، عدم الاعتراض على هذا القرار ، لكن امتنع عن التصويت لصالحه.

الآن قدمت موسكو نسختها من القرار ، والتي بموجبها ستستمر عمليات النقل عبر الحدود لمدة ستة أشهر فقط وبعد اثنين من حواجز الطرق. لذلك تقترح روسيا استبعاد حاجز الرمثا واليربية لمدة ستة أشهر. بالإضافة إلى ذلك ، يؤكد الاتحاد الروسي في مشروعه على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق الأكثر تضرراً في سوريا ، وخاصة إلى إدلب. يحتوي نص النسخة الروسية من القرار أيضًا على دعوة للأمم المتحدة لتشديد الرقابة على البضائع المسلمة وتوزيعها.

فظائع المتطرفين الأكراد في الخول.

أجرت الأسرة السورية مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الفيدرالية تحدثوا فيها عن الوضع المأساوي في مخيم الخول في محافظة الحسكة.

تمكنت عائلة أم خالد بأعجوبة من الهرب من مخيم الخول بعد سنوات عديدة من المعاناة بسبب الوضع الإنساني المتفاقم بسرعة في المخيم الذي يديره المتطرفون الأكراد. تفاقم الوضع في المخيم بشكل خاص بعد هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات الكثيرة التي اجتاحت المنطقة السورية.

خلال محادثة مع مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية ، قالت والدة الأسرة إن الأكراد لم يقدموا لهم المساعدات الإنسانية الضرورية ولم يسمحوا للقافلة الإنسانية بالدخول إلى المخيم. بالإضافة إلى ذلك ، لم يُسمح للاجئين أنفسهم بمغادرة أراضي مخيم الخول.

" كل ثلاثة أيام تلقينا 5 أرغفة خبز لعشرة أشخاص ، عندما طلبنا المزيد من الطعام ، قيل لنا إن هذا يكفي. ما زال معظم الأشخاص الذين يعيشون في المخيم يعيشون تحت خط الفقر ، وعند مدخل المخيم أخذوا آخر متعلقاتهم الشخصية ".

انفجار في دمشق.

أعلن التلفزيون السوري عن هجوم إرهابي الليلة الماضية في دمشق. نتيجة لتفجير سيارة ، استشهد رجل واحد.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام ، توفي السائق نتيجة عبوة ناسفة تم تثبيتها بواسطة الإرهابيين في سيارة. وقعت المأساة ليلة الثلاثاء في منطقة نهر عائشة جنوب المدينة بالقرب من الطريق السريع في الحي.

لم ترد أي بيانات رسمية من خدمات الطوارئ أو حكومة الجمهورية العربية السورية في هذا الوقت. ولم تعلن أي من الجماعات الإرهابية مسؤوليتها عن الانفجار.