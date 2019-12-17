Турция помогает террористам ПНС Ливии ради контроля над нефтью

Москва, 17 декабря. Хаос в Ливии дает Турции основание для создания своей полноценной базы на территории страны. Поддерживая главу правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, Анкара надеется взять под контроль ливийскую нефть, заявил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин.

Анкара заявила о готовности отправить военный контингент в Ливию, где планирует развернуть полноценную военную базу. Турция готова отправить в Ливию войска, если об этом попросит Саррадж.

Успехи Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Хафтара, ведущей антитеррористическую операцию против бандитов ПНС Ливии, вынуждают Сарраджа искать помощи. По словам Рожина, Турция сделала ставку на Сарраджа. Анкара поставляет террористам ПНС вооружение. В частности, 16 декабря в рамках подготовки переброски войск в Ливию Турция разместила на Кипре БПЛА.

Рожин в интервью журналу «Слово и Дело» подчеркивает, что своими действиями Анкара игнорирует все международные обязательства. И это в первую очередь относится к регулярному военному присутствию Турции в Ливии».

«Конечно, хаос в Ливии даст Турции основание для создания своей полноценной базы там. Турцию еще по итогам Первой мировой войны выгнали из Северной Африки, а сейчас она надеется туда вернуться. И это позволит турецким компаниям оставаться в Ливии, поскольку контракты на добычу нефти все были подписаны с правительством Сарраджа. Не факт, что в случае победы Хафтара новое правительство сохранит эти контракты», — отметил Рожин.

Отметим, ранее во вторник сообщалось, что несколько турецких офицеров погибли на территории Ливии. Спикер Палаты представителей Агил Салех обвинил Турцию в перевозке военных и оружия в Ливию, а также добавил, что Катар тоже вмешивается во внутренние дела страны.

Напомним, сейчас наименьшая часть Ливии находится под контролем террористов ПНС. Его искусственно сформировали при поддержке 12 стран-участниц ООН. С 2014 года против боевиков силами ЛНА проводится антитеррористическая операция «Аль-Карама». Последние несколько месяцев кампания получила новый импульс, и солдаты ливийской армии освобождают новые районы Триполи от бандформирований.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало о находящихся в Триполи и на северо-западе Ливии бандформированиях. В частности, в группировку «Батальон революционеров Триполи» входит от 1700 до 2000 человек, среди которых есть и несовершеннолетние. Находящиеся в составе банды бойцы придерживаются радикальных исламистских взглядов.

Подконтрольная террористическому «МВД» ПНС Ливии группировка RADA получила большую известность после похищения двух российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Боевики этой банды контролируют неофициальную тюрьму «Митига», куда поместили россиян. ООН обвиняет членов банды в пытках, незаконных арестах и казнях. Помимо этого, бандиты связаны с запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.