Регулятор ЕС подтвердил создание независимого украинского оператора ГТС

Киев, 17 декабря. Создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы на Украине завершено, эту информацию подтвердил секретариат Энергетического сообщества ЕС. Заключение европейского ведомства было принято в рамках Третьего энергетического пакета.

«Сегодняшнее позитивное заключение, по сути, является следствием недавнего принятия Верховной радой закона о разделении. На основании этого закона вертикально интегрированная группа «Нафтогаза» передала акции ГТСО холдинговой компании МГУ («Магистральные газопроводы Украины»), контролируемой министерством финансов», — гласит текст релиза, опубликованного на сайте секретариата.

ГТСО получило от министерства финансов все необходимые права управления транспортными активами, которые позволяют использовать и эксплуатировать государственную систему. ГТСО приступит к работе как независимый системны оператор с 1 января 2020 года, пишет RT.

Напомним, что план по созданию оператора газотранспортной системы, который не будет зависеть от «Нафтогаза», Украина обновила 18 сентября 2019 года. Согласно ему, Киев передает «Оператор ГТС Украины» все ГТС в хозяйственное пользование.