Шведскую журналистку в России удивили посещающие театры дети

Стокгольм, 17 декабря. Корреспондент шведской ежедневной газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен выразила удивление в связи с тем, что в России детям с ранних лет прививают любовь к театру, балету и классической музыке.

Шведская журналистка отметила, что высокая культура в России предназначена не только для взрослых. Лаурен удивилась тому, что в Большой или Мариинский театр родители приходят вместе со своими детьми.

«В России не считают, что высокая культура — это только для взрослых. Напротив. Дети тоже должны ценить балет и классическую музыку», — пишет Лаурен..

Шведская журналистка решила последовать примеру россиян и пришла со своей дочерью на детское представление в Мариинском театре. Ее удивил тот факт, что российские дети на протяжении двух часов спокойно слушали композиции Модеста Мусоргского, Мориса Равеля, Эдварда Грига и Николая Римского-Корсакова. По ее словам, шведские дети не способны контролировать свое поведение, поэтому наверняка «разнесли бы весь зал», передает радио Sputnik.

Лаурен также добавила, что пример российских детей оказал положительное влияние на ее дочь. По словам журналистки, за время представления ее дочь только пару раз пожаловалась на слишком длинные сцены с танцами. При этом после завершения постановки шведская девочка заявила, что хотела бы вновь сходить на балет.