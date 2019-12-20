Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

Каждый год в России образуются почти 400 тысяч тонн опасных отходов, а мощности для их переработки позволяют обезвредить только 1,5% из них. Чтобы решить эту проблему, госкорпорация «Росатом» приступила к созданию первой сети экологических технопарков для обращения с отходами первых и вторых классов опасности.

Четыре бывших завода по уничтожению химического оружия в Удмуртии, Саратовской, Курганской и Кировской областях должны превратиться в уникальные производственно-технические комплексы. Такую задачу федеральный оператор обязался выполнить в 2023 году в рамках нацпроекта «Экология». На предприятии «Марадыковский» в поселке Мирный под Кировом побывала съемочная группа Федерального агентства новостей.

В 2015 году на «Марадыковском» уничтожили последний боеприпас. Теперь приводят инфраструктуру в безопасное состояние: за девять лет корпуса и оборудование завода пропитались высокотоксичными веществами. Трубопроводы, реакторы, в которых уничтожали боевые отравляющие вещества, уже прошли детоксикацию, дегазацию и термическое обезвреживание при температуре 1500 градусов. В печах рабочие сжигают растворы, которые использовались в работе.

«Эти пустые бочки предназначены для загрузки золы после печи сжигания твердых отходов, — показывает корреспонденту ФАН главный инженер предприятия Николай Чикишев. — У нас печь предназначалась для обжигания решетки, в которой находились боеприпасы в процессе транспортировки. Боеприпасы после извлечения отравляющих веществ мы продегазировали, обожгли на печи, потом деформировали на участке плазменной резки и отправили на хранение с последующей передачей в металлолом».

Ликвидировать все последствия уничтожения химического оружия на предприятии рабочие планируют в 2022 году. Тогда свыше 150 зданий и сооружений перейдут к федеральному оператору по обращению с отходами — ФГУП «РосРАО», которое входит в госкорпорацию «Росатом».

«Два здания уже переданы, на втором этапе в следующем году будет передача еще четырех», — сообщил замдиректора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Антон Судаков.

На будущем ПТК планируют обрабатывать, обезвреживать и утилизировать 50 тысяч тонн отходов в год. Захоронение полностью исключено. Сегодня на территории предприятия находится действующая войсковая часть. На центральном пульте управления военные контролируют технологический процесс.

«Приняты с 231-й площадки отходы — 70 кг», — раздается голос по рации старшего лейтенанта Алексея Карпеева.

«Принято», — отвечает он.

Начальник смены следит за перемещением твердых отходов с уличной площадки в печное помещение.

«Это отработанные средства защиты, укупорка и так далее, — говорит Алексей Карпеев корреспонденту ФАН. — Сейчас ремонт, пока складываем в помещении для дальнейшей утилизации».

На всех четырех объектах — «Марадыковский», «Горный», «Щучка» и «Комбарка» — будут перерабатывать 350 видов отходов из 444.

«Из них 95 видов отходов будут перерабатываться физико-химическим методом, так называемой реагентной очисткой. 33 вида отходов — это ртутьсодержащие отходы, для которых будет создана отдельная технология. Оставшиеся 200 с лишним отходов — это в основном органика от химической промышленности. Хвосты, которые мы будем сами образовывать, будут химически обезвреживаться», — пояснил руководитель проектного офиса «Проектирование ПТК и ЛНЭУ» РосРАО Кирилл Шелученко.

Обращаться с опасными отходами так же трудно, как с химоружием, говорят специалисты. Но есть одно преимущество: полезные компоненты можно вовлечь в хозяйственный оборот. Например, из смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов и кислот рабочие и инженеры намерены получать здесь сырье для химического производства, промышленности, сельскохозяйственные удобрения. Из аммиачных отходов выделят чистую медь.

Ртуть из ламп и градусников тоже пойдет в дело. Высокотоксичный металл выпарят, а измельченное сырье пойдет на стекло, сталь, алюминий, грунт, соли. Сточные воды промышленных предприятий, органические и неорганические отходы предполагают обезвреживать с помощью высоких температур. На выходе получится пересыпной материал для полигонов ТКО, соли кальция и натрия.

«Из ртутьсодержащих отходов мы получим стеклобой, он содержит ртуть не выше предельно допустимой концентрации, это не является отходом. Мы можем его использовать в народном хозяйстве. Также на выходе мы получим ртуть марки Р0 — это четыре девятки после запятой, стоимость до пяти тысяч евро за килограмм ртути, то есть меньше моего кулака», — поясняет руководитель проектного офиса РосРАО.

На «Марадыковском» планируют получать порядка 80 килограммов чистой ртути. Рынки сбыта — Арабские Эмираты, Китай, Африка, Латинская Америка.

«Еще нигде не было собрано технологической линии, способной обрабатывать большинство неорганических отходов в одном месте. Эта технологическая гибкость и вызывает уважение к этому проекту», — считает Кирилл Шелученко.

Готовая инфраструктура, высокопрофессиональные кадры бывшего завода, а также современное шведское и немецкое оборудование помогут обеспечить стопроцентную безопасность процесса, говорят в Росатоме. Не забыли в госкорпорации и об импортозамещении.

«Будет высочайшая степень локализации. Немецкие коллеги разрабатывают проект — это инжиниринговое решение. Печь, котел-утилизатор будут изготовлены в России. Это все будут конкурсные процедуры. Сейчас в планах изготовление 90% оборудования на территории России российскими заводами», — заявил Кирилл Шелученко.

Современные системы безопасности, многоуровневый контроль производства и мониторинга уже сегодня позволяют полностью исключить негативное воздействие предприятия на окружающую среду. Специалисты мониторят состояние почвы, снежного покрова, донных отложений. Раз в месяц берут пробы воды из более десятка скважин на территории бывшего завода и вокруг него.

«Мы в этом кабинете делаем пробоподготовку. Сегодня мы отобрали пробы и делаем водоподготовку — фосфор в воде», — рассказывает корреспонденту ФАН сотрудница лаборатории хромотографического анализа Светлана Куликова.

Граница санитарно-защитной зоны расположена в радиусе двух километров от объекта. Каждый день инженеры отбирают пробы воздуха на выявление вредных веществ.

«Мы можем обнаружить отравляющие вещества и продукты из деструкции на таких концентрациях, которые обеспечивают безопасность персонала на объекте, а также безопасность населения в близлежащих населенных пунктах, — заявил корреспонденту ФАН начальник лаборатории мониторинга окружающей среды Константин Дерюжкин. — У нас случаев превышения ПДК зафиксировано не было».

Как отметили в РосРАО, по результатам предварительных расчетов влияния выбросов на окружающую среду — самый большой «вред» окружающей среде приносят выхлопы автомобилей, которые ездят по территории завода.

Систему мониторинга состояния окружающей среды на будущем предприятии сделают открытой: любой желающий сможет следить за количеством выбросов в режиме онлайн, говорят специалисты. Контролировать потоки движения отходов, выявлять нарушения и выстраивать логистику позволит отдельная государственная информационная система. Данные ГИС позволят РосРАО сформировать федеральную схему обращения с отходами первого и второго классов. Ее должно утвердить правительство до конца 2020 года.

«Та система, которая есть сейчас — когда происходят многочисленные нарушения обращения с опасными отходами — может быть ликвидирована в процессе создания этой системы. Отходы образуются неравномерно: в какой-то момент в одном регионе, в какой-то — в другом. Эта информационная система позволит построить логистику максимально прозрачно и понятно», — уверена эксперт проектного офиса «Формирование единой государственной системы обращения с отходами первых-вторых классов опасности» госкорпорации «Росатом» Наталья Хижная.

Жители поселка Мирный первое время протестовали против мощного производства рядом с их домами. Людей волновало, не повезут ли на предприятие радиоактивные отходы. После того, как в сентябре в помещении Совета ветеранов заработала общественная приемная РосРАО, опасения развеялись.

«Естественно информация доводится, что никаких радиоактивных отходов сюда завозить не будут», — улыбается сотрудница общественной приемной Светлана Палищева.

По ее словам, вопрос экологии для большинства жителей поселка больше не стоит.

«Сейчас люди абсолютно нормально относятся к тому, что вернется завод. Это рабочие места, это заработки, это социалка — это то, что им нужно», — уверен руководитель комиссии общественного экологического совета Росатома Александр Никитин.

Перепрофилирование четырех российских заводов стоит 20,468 миллиарда рублей. Из них 9,824 миллиарда оплачено из федерального бюджета, остальное — средства предприятий. В сеть экологических технопарков для обращения с отходами первых-вторых классов опасности войдут еще три объекта. Их начнут строить с нуля в 2021 году. Расположение федеральный оператор определит в ближайшее время. Цена проекта — 15, 351 миллиарда рублей, половина из них — федеральные деньги.

Напомним, в сентябре 2019 года в России вступил в силу закон о создании единой государственной системы обращения с опасными отходами. В ноябре распоряжением правительства Российской Федерации федеральным оператором по обращению с отходами первого-второго классов стало ФГУП «РосРАО». Реализация федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами первого-второго классов опасности» нацпроекта «Экология» была возложена на госкорпорацию «Росатом».