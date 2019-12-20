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Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

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Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

Каждый год в России образуются почти 400 тысяч тонн опасных отходов, а мощности для их переработки позволяют обезвредить только 1,5% из них. Чтобы решить эту проблему, госкорпорация «Росатом» приступила к созданию первой сети экологических технопарков для обращения с отходами первых и вторых классов опасности.

Четыре бывших завода по уничтожению химического оружия в Удмуртии, Саратовской, Курганской и Кировской областях должны превратиться в уникальные производственно-технические комплексы. Такую задачу федеральный оператор обязался выполнить в 2023 году в рамках нацпроекта «Экология». На предприятии «Марадыковский» в поселке Мирный под Кировом побывала съемочная группа Федерального агентства новостей.

В 2015 году на «Марадыковском» уничтожили последний боеприпас. Теперь приводят инфраструктуру в безопасное состояние: за девять лет корпуса и оборудование завода пропитались высокотоксичными веществами. Трубопроводы, реакторы, в которых уничтожали боевые отравляющие вещества, уже прошли детоксикацию, дегазацию и термическое обезвреживание при температуре 1500 градусов. В печах рабочие сжигают растворы, которые использовались в работе.

Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

«Эти пустые бочки предназначены для загрузки золы после печи сжигания твердых отходов, — показывает корреспонденту ФАН главный инженер предприятия Николай Чикишев. — У нас печь предназначалась для обжигания решетки, в которой находились боеприпасы в процессе транспортировки. Боеприпасы после извлечения отравляющих веществ мы продегазировали, обожгли на печи, потом деформировали на участке плазменной резки и отправили на хранение с последующей передачей в металлолом».

Ликвидировать все последствия уничтожения химического оружия на предприятии рабочие планируют в 2022 году. Тогда свыше 150 зданий и сооружений перейдут к федеральному оператору по обращению с отходами — ФГУП «РосРАО», которое входит в госкорпорацию «Росатом».

Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

«Два здания уже переданы, на втором этапе в следующем году будет передача еще четырех», — сообщил замдиректора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Антон Судаков.

На будущем ПТК планируют обрабатывать, обезвреживать и утилизировать 50 тысяч тонн отходов в год. Захоронение полностью исключено. Сегодня на территории предприятия находится действующая войсковая часть. На центральном пульте управления военные контролируют технологический процесс.

Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

«Приняты с 231-й площадки отходы — 70 кг», — раздается голос по рации старшего лейтенанта Алексея Карпеева.

«Принято», — отвечает он.

Начальник смены следит за перемещением твердых отходов с уличной площадки в печное помещение.

«Это отработанные средства защиты, укупорка и так далее, — говорит Алексей Карпеев корреспонденту ФАН. — Сейчас ремонт, пока складываем в помещении для дальнейшей утилизации».

Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

На всех четырех объектах — «Марадыковский», «Горный», «Щучка» и «Комбарка» — будут перерабатывать 350 видов отходов из 444.

«Из них 95 видов отходов будут перерабатываться физико-химическим методом, так называемой реагентной очисткой. 33 вида отходов — это ртутьсодержащие отходы, для которых будет создана отдельная технология. Оставшиеся 200 с лишним отходов — это в основном органика от химической промышленности. Хвосты, которые мы будем сами образовывать, будут химически обезвреживаться», — пояснил руководитель проектного офиса «Проектирование ПТК и ЛНЭУ» РосРАО Кирилл Шелученко.

Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

Обращаться с опасными отходами так же трудно, как с химоружием, говорят специалисты. Но есть одно преимущество: полезные компоненты можно вовлечь в хозяйственный оборот. Например, из смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов и кислот рабочие и инженеры намерены получать здесь сырье для химического производства, промышленности, сельскохозяйственные удобрения. Из аммиачных отходов выделят чистую медь.

Ртуть из ламп и градусников тоже пойдет в дело. Высокотоксичный металл выпарят, а измельченное сырье пойдет на стекло, сталь, алюминий, грунт, соли. Сточные воды промышленных предприятий, органические и неорганические отходы предполагают обезвреживать с помощью высоких температур. На выходе получится пересыпной материал для полигонов ТКО, соли кальция и натрия.

Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

«Из ртутьсодержащих отходов мы получим стеклобой, он содержит ртуть не выше предельно допустимой концентрации, это не является отходом. Мы можем его использовать в народном хозяйстве. Также на выходе мы получим ртуть марки Р0 — это четыре девятки после запятой, стоимость до пяти тысяч евро за килограмм ртути, то есть меньше моего кулака», — поясняет руководитель проектного офиса РосРАО.

На «Марадыковском» планируют получать порядка 80 килограммов чистой ртути. Рынки сбыта — Арабские Эмираты, Китай, Африка, Латинская Америка.

«Еще нигде не было собрано технологической линии, способной обрабатывать большинство неорганических отходов в одном месте. Эта технологическая гибкость и вызывает уважение к этому проекту», — считает Кирилл Шелученко.

Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

Готовая инфраструктура, высокопрофессиональные кадры бывшего завода, а также современное шведское и немецкое оборудование помогут обеспечить стопроцентную безопасность процесса, говорят в Росатоме. Не забыли в госкорпорации и об импортозамещении.

«Будет высочайшая степень локализации. Немецкие коллеги разрабатывают проект — это инжиниринговое решение. Печь, котел-утилизатор будут изготовлены в России. Это все будут конкурсные процедуры. Сейчас в планах изготовление 90% оборудования на территории России российскими заводами», — заявил Кирилл Шелученко.

Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

Современные системы безопасности, многоуровневый контроль производства и мониторинга уже сегодня позволяют полностью исключить негативное воздействие предприятия на окружающую среду. Специалисты мониторят состояние почвы, снежного покрова, донных отложений. Раз в месяц берут пробы воды из более десятка скважин на территории бывшего завода и вокруг него.

«Мы в этом кабинете делаем пробоподготовку. Сегодня мы отобрали пробы и делаем водоподготовку — фосфор в воде», — рассказывает корреспонденту ФАН сотрудница лаборатории хромотографического анализа Светлана Куликова.

Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

Граница санитарно-защитной зоны расположена в радиусе двух километров от объекта. Каждый день инженеры отбирают пробы воздуха на выявление вредных веществ.

«Мы можем обнаружить отравляющие вещества и продукты из деструкции на таких концентрациях, которые обеспечивают безопасность персонала на объекте, а также безопасность населения в близлежащих населенных пунктах, — заявил корреспонденту ФАН начальник лаборатории мониторинга окружающей среды Константин Дерюжкин. — У нас случаев превышения ПДК зафиксировано не было».

Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

Как отметили в РосРАО, по результатам предварительных расчетов влияния выбросов на окружающую среду — самый большой «вред» окружающей среде приносят выхлопы автомобилей, которые ездят по территории завода.  

Систему мониторинга состояния окружающей среды на будущем предприятии сделают открытой: любой желающий сможет следить за количеством выбросов в режиме онлайн, говорят специалисты. Контролировать потоки движения отходов, выявлять нарушения и выстраивать логистику позволит отдельная государственная информационная система. Данные ГИС позволят РосРАО сформировать федеральную схему обращения с отходами первого и второго классов. Ее должно утвердить правительство до конца 2020 года.

Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

«Та система, которая есть сейчас — когда происходят многочисленные нарушения обращения с опасными отходами — может быть ликвидирована в процессе создания этой системы. Отходы образуются неравномерно: в какой-то момент в одном регионе, в какой-то — в другом. Эта информационная система позволит построить логистику максимально прозрачно и понятно», — уверена эксперт проектного офиса «Формирование единой государственной системы обращения с отходами первых-вторых классов опасности» госкорпорации «Росатом» Наталья Хижная.

Жители поселка Мирный первое время протестовали против мощного производства рядом с их домами. Людей волновало, не повезут ли на предприятие радиоактивные отходы. После того, как в сентябре в помещении Совета ветеранов заработала общественная приемная РосРАО, опасения развеялись.

Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

«Естественно информация доводится, что никаких радиоактивных отходов сюда завозить не будут», — улыбается сотрудница общественной приемной Светлана Палищева.

По ее словам, вопрос экологии для большинства жителей поселка больше не стоит.

«Сейчас люди абсолютно нормально относятся к тому, что вернется завод. Это рабочие места, это заработки, это социалка — это то, что им нужно», — уверен руководитель комиссии общественного экологического совета Росатома Александр Никитин.

Росатом перепрофилирует заводы по уничтожению химоружия для переработки опасных отходов

Перепрофилирование четырех российских заводов стоит 20,468 миллиарда рублей. Из них 9,824 миллиарда оплачено из федерального бюджета, остальное — средства предприятий. В сеть экологических технопарков для обращения с отходами первых-вторых классов опасности войдут еще три объекта. Их начнут строить с нуля в 2021 году. Расположение федеральный оператор определит в ближайшее время. Цена проекта — 15, 351 миллиарда рублей, половина из них — федеральные деньги.

Напомним, в сентябре 2019 года в России вступил в силу закон о создании единой государственной системы обращения с опасными отходами. В ноябре распоряжением правительства Российской Федерации федеральным оператором по обращению с отходами первого-второго классов стало ФГУП «РосРАО». Реализация федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами первого-второго классов опасности» нацпроекта «Экология» была возложена на госкорпорацию «Росатом».

Источник: Федеральное агентство новостей
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