Стала известна возможная причина срыва Даны Борисовой

Москва, 17 декабря. Возможной причиной нервного срыва телеведущей Даны Борисовой, в результате которого ее бывший муж Максим Аксенов забрал у девушки их общую дочь Полину, стало биполярное расстройство. Об этом заявили в окружении телеведущей.

На минувших выходных Борисова оказалась в центре скандала. Как сообщили СМИ, Аксенов пришел в квартиру телеведущей с полицией и бригадой скорой помощи. 12-летнюю Полину госпитализировали. Сама девочка рассказала, что ничего «сверхсерьезного» с ней не произошло, и врачи пообещали, что «до свадьбы» все заживет.

Как передает издание «7дней.Ru», Дана Борисова встретилась со своим лечащим врачом и Никитой Лушниковым, председателем правления Национального антинаркотического союза. Выяснилось, что у телеведущей произошел нервный срыв на фоне биполярного расстройства.

«Доктор объяснил, что у Даны эмоциональная дисрегуляция. Дана неоднократно говорила о своем биполярном расстройстве, она принимает препараты. Дана сейчас не всегда справляется с эмоциями — и в итоге мы видим те сториз, которые наблюдали все вчера! Насчет возможного срыва: на данный момент точно нет фактов, что она употребляла алкоголь или наркотики», — цитирует издание источник в окружении Борисовой.

Как передает «Газета.Ru», в июле 2019 года лишенная родительских прав Дана Борисова добилась решения суда о совместном проживании с дочкой. Перед этим ей пришлось вылечиться от наркотической зависимости.