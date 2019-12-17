Польский политолог Корейба собрался стать «латифундистом» на Украине

Польский политолог Якуб Корейба приветствовал земельную реформу на Украине и высказался о своем намерении стать крупным землевладельцем в этой стране, какими были его предки.

«Подумайте, чего мы все ожидали после прохождения через Раду земельной реформы? Люди деньги откладывали, все думали, что будет чуть ли не революция! То есть на самом деле Украина и вся Европа, все друзья Украины готовились к тому, что, возможно, реформу не проведут вообще», — этими словами поляк прокомментировал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» происходящее сегодня в Киеве.

Там на улицах протестуют против земельной реформы, а в кабинетах решают, как ее лучше провести. В связи с этим ведущий политического ток-шоу Евгений Попов поправил гостя из Польши.

«Друзья Украины готовят денежки, чтобы после того, как Украина примете закон, землю ее заграбастать», — объяснил Попов Корейбе.

Но поляк заявил, что украинская земля давно не принадлежит Украине.

«Это уже наша земля и мы будем защищать ее так, как вы еще не видели», — заявил на это эксцентричный политолог.

Он напомнил о «восстановлении исторической справедливости».

«Мой дед был латифундистом на Украине, мой прадед, и я тоже буду! Буду о своей земле и своих крестьянах заботиться, как никто! Потому что если земля принадлежит всем, то она не принадлежит никому, а когда земля принадлежит определенным людям, они о ней заботятся» — заявил Корейба, вызвав негодование зрительного зала.

Он не обратил внимания на возмущение присутствовавших в студии украинских экспертов. Более того, он предложил им и всем остальным «поработать у него трактористами».

«Украинская земля — лучшая в мире, а частная собственность на Украине станет святой», — подчеркнул Якуб Корейба.

А телеведущий Евгений Попов заметил, что «львиная доля поляков думают так же, как Якуб».