Украинские гастарбайтеры в Польше стали вдвое чаще совершать преступления

Москва, 17 декабря. Украинские заробитчане пополняют криминальную статистику Польши — граждане Украины, приехавшие в страну на заработки, стали чаще совершать преступления. С 2011 по 2015 год количество правонарушений со стороны украинцев увеличилось более чем в два раза, сообщают в польском МВД.

Как уточнили в ведомстве, граждане Украины лидируют по числу преступлений, совершенных иностранцами. Чаще всего они попадаются на убийствах, грабежах и хулиганстве.

Недавно в польском Доброславове нашли трупы двух украинцев, на теле одного насчитали 18 ножевых ранений, на теле второго — пять, в убийстве подозревают их третьего соотечественника, забравшего у своих жертв деньги и обокравшего их соседей.

Комментируя эту ситуацию, председатель профсоюза «Трудовая солидарность», защищающего права украинцев в Польше, Виталий Махинько напомнил о многочисленных случаях притеснения заробитчан поляками. При этом он отметил, что нередко сами поляки, которые обижают приезжих, делают это при поддержке самих же украинцев.

«И как только попадается случай, когда работодатель нарушает права украинца, не выплачивает зарплату, бьет, то начинаешь разбираться и обязательно наткнешься, что посредником был наш же гражданин»,— рассказал Махинько.

Председатель профсоюза предположил, что причиной такого высокого уровня преступности может быть злоупотребление алкоголем.

«Что им еще делать? Семья осталась дома, заняться нечем. По рюмочке выпьют, потом еще, а потом и до ссоры доходит», — пояснил он.

Житель Львова Владислав Тарнавский, несколько лет проработавший в Польше, считает, что преступность растет в том числе из-за низкого уровня образования его соотечественников.

Мужчина объяснил, что современный украинский заробитчанин — это, как правило, мужчина 20–30 лет без образования, которому нечем заняться в свободное от работы время. Поэтому, уверен Тарнавский, он идет выпивать, а потом выяснять отношения.

«Могут и с поляками подраться, те тоже не уступают, часто провоцируют драку, потому что находятся на своей территории», — добавил он.

Юрист Виталий Шевченко, помогавший украинцам в Польше, в качестве выхода из ситуации видит возвращение гастарбайтеров на родину, где у них не будет свободного времени устраивать лишние проблемы с законом.

Каждый год на сезонные заработки за границу уезжают около девяти миллионов украинцев. Этот показатель значительно вырос в последние годы и продолжает увеличиваться. Такая ситуация с массовым оттоком рабочей силы вредит национальной экономике страны.

Ранее киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд выразил мнение, что поголовный выезд украинцев за границу для страны страшнее коррупции. Бизнесмен убежден, что выезд граждан из страны приносит Киеву исключительно мнимую экономическую выгоду.