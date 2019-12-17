Курды отрабатывают деньги США, разжигая гуманитарный кризис в сирийском лагере «Аль-Хол»

Москва, 17 декабря. Гуманитарный кризис в сирийском лагере «Аль-Хол» инициировали бандформирования курдов, которых США нанимают для проведения боевых действий на территории Сирии с целью «охраны» нефтяных месторождений. Об этом заявил экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

Ранее сирийская семья Ум Халеда рассказала Федеральному агентству новостей рассказала о ситуации в «Аль-Холе». По ее словам, после проливных дождей и наводнений, охвативших регион, курды отказывались передавать им гуманитарную помощь и не разрешали покидать территорию лагеря.

Хатылев в интервью «НьюИнформ» выразил мнение, что курдские террористы специально перехватывали гумпомощь, чтобы она не доходила до тех, кто в ней нуждался.

«Те курды, о которых идет речь, это те, кого наняли США для проведения боевых действий и всех тех мероприятий, которые они запланировали для специальных действий на территории Сирии по захвату нефти, газа и так далее», — заявил он.

Хатылев напомнил, что договоренности с Турцией о гуманитарном коридоре и действии российской колонны позволяют сделать так, чтобы гумпомощь добралась до места назначения. Однако, оказывая противодействие, курды зарабатывают этим.

На сегодняшний день в лагере «Аль-Хол» находятся порядка 73 тыс. человек, большая часть из которых женщины и дети.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена на территории РФ). Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население и привлекали в свои ряды членов ИГ1.

Ранее ФАН опубликовал собственное расследование, рассказывающее о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами группировки ИГ. Вторая часть расследования раскрывает объемы помощи, оказываемой террористам ИГ со стороны США. Третий материал посвящен помощи России в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.