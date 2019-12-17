Тимошенко предрекла Украине голод как на Мадагаскаре

Киев, 17 декабря. Украине грозит голод, если Киев примет законопроект о продаже земель. Об этом заявила бывший премьер страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее мнению, в случае открытия земельного рынка, сельхозугодия страны будут скуплены транснациональными корпорациями — «большими монополиями». Тимошенко заявила, что не имеет никакого значения, какого происхождения будут эти корпорации — украинского или «глобального». Лидер «Батькивщины» уверена, что земля превратится в спекулятивный товар и перейдет во владение больших компаний, которые не будут заниматься выпуском экологически чистой продукции, станут «засыпать землю химикатами» и «будут торговать сырьем». Юлия Тимошенко предрекла Украине голод при развитии такого сценария.

«Мы, как украинцы, останемся без земли, без продуктов питания и так, как Мадагаскар. Потому что такое государство, как Мадагаскар, пошло по этому пути», — сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112. Украина».

Мадагаскар оказался в числе стран — лидеров по доле голодающего населения после того, как сельскохозяйственные земли страны были распроданы транснациональным корпорациям.

Напомним, 13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Законопроект также предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 2024 года. Как напоминает «Газета.Ru», активисты в Киеве выступают против земельной реформы, которая предполагает снятие моратория на продажу земли на Украине.