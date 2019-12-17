Сирия, 17 декабря. В Даръа на мине боевиков подорвался ребенок. Конвой турецкой армии прибыл в Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: в Идлибе нанесли точечные удары по укрытиям джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают опорные пункты джихадистов в Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: направили конвой с подкреплениями в Хаму к поселку Шир-Магар, в Ракке провели очередной этап работ по разминированию.

Курдские вооруженные формирования: арестовали 12 человек в Хасаке.

Провинция Алеппо

Между отрядами боевиков «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА) отмечаются боестолкновения к западу от города Алеппо. Артиллерийские подразделения правительственных сил открыли огонь по укрытиям радикалов в предместьях поселка Салеха в ответ на дневные провокации. Утром поступали сообщения, что радикалы альянса обстреляли из гранатометов западные окраины Алеппо, что привело в обрушению нескольких зданий, а также ранению нескольких местных жителей, которые были доставлены с осколочными ранениями в городской госпиталь.

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что в поселке Насиб на границе с Иорданией ребенок подорвался на противопехотной мине. Мальчик умер от кровопотери. Как сообщает источник, взрывной снаряд был из остатков боеприпасов радикальный бандформирований, в оккупации которых находилась провинция до 2018 года. 13 декабря в Насибе на оставленном снаряде подорвались дети, трое из них погибли. Четверо получили ранения. Наибольшее количество случаев подрыва боеприпасов джихадистов фиксируются в районах, особо подверженных осадкам – во влажных регионах местные жители часто собирают для продажи трюфельные грибы, но иногда натыкаются на неразорвавшиеся снаряды.

Провинция Идлиб

Как сообщило агенство Step News, военная колонна турецкой армии вошла на сирийскую территорию через границу у турецкого города Искендерун. В состав колонны вошла также бронетехника и грузовики с военным и материально-техническим обеспечением для турецких военных. Конвой направляется в провинцию Хама, где находится наблюдательный пункт турецкой армии Шир-Магар. 11 декабря военная колонна турецких войск была замечена в Идлибе в районе наблюдательного пункта турецкой армии у Кафр-Лусина. Местные источники сообщали о 25 транспортных средствах в составе конвоя, включая бронетехнику.

ВВС Сирии совершили боевой вылет на запад провинции и ударили по опорным пунктам радикалов в районе города Джиср-аш-Шугур, как сообщил медиаресурс Step News Agency. Информация о потерях радикалов пока что уточняется.

Провинция Ракка

К западу от города Тель-Абъяд саперы турецкой армии подорвали боеприпасы и мины-ловушки курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), как передал портал Alk Habour. Работы по расчистке окрестностей города от боеприпасов SDF продолжаются. Напомним, что в середине октября город перешел под контроль турецкой армии, однако при отступлении боевики намерено минировали окрестности города, жилые кварталы и дороги, чтобы задержать продвижение армии.

Пять человек бежали из лагеря Аль-Махмудия, расположенного на территории оккупации курдских радикалов. Вечером патруль боевиков прочесал западные окраины Ракки в поисках беглецов. В настоящее время никто из сбежавших не найден, о чем сообщает агентство Al Nour.

Провинция Хасака

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали 12 человек в городе Камышлы в северо-восточной части Хасаки под предлогом того, что они не имели при себе удостоверений личности, как передает ливанское новостное агентство Al Nour. По мнению аналитиков, курды направят арестованных для принудительного прохождения воинской повинности в «Отрядах народной самообороны» (YPG).

Как передает агентство Alk Habour 21, российская военная полиция основа новый штаб в районе Аль-Мукбар в городе Тель-Тамр.