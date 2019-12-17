В Турции запретили YouTube и GMail после жалобы  «Яндекса» на Google

Москва, 17 декабря. Корпорацию Google лишили возможности предустанавливать на Android-смартфоны, продающиеся в Турции, свои сервисы. Кроме того, компании грозит штраф в несколько миллионов долларов. Причиной стала жалоба «Яндекса» в антимонопольные органы Турции на Google за отсутствие возможности выбора поисковой системы по умолчанию в браузере Chrome для Android.

В 2018 году российская компания «Яндекс» пожаловалась в турецкие антимонопольные органы на Google. По данным российского интернет-гиганта, американская корпорация изменила условия лицензионного соглашения с поставщиками смартфонов, чтобы из ОС Android исчезла возможность выбора поисковой системы по умолчанию.

Турецкое антимонопольное ведомство предписало Google за полгода отменить внесенные в лицензионные соглашения с поставщиками. Кроме того, Google обязали выплатить турецким властям штраф в размере 93 миллиона турецких лир или около 17,4 миллиона долларов.

Таким образом, пользователи новых смартфонов в Турции лишились нескольких приложений: Gmail, Gmaps, YouTube, Google Photos и другие. Кроме того, на смартфонах не будет сервиса Google Play, который дает доступ в одноименный магазин приложений.

У Google есть 60-дневный срок на оспаривание данного решения.

Как сообщает CNews, Google частично скорректировала лицензионное соглашение, однако по большому счету изменения были несущественными. Турецкие СМИ отмечают, что вместо того, чтобы исполнить все предписания, Google пытается добиться изменения решения о штрафах путем давления на Министерство торговли и антимонопольное ведомство Турции.

Отметим, в начале декабря стало известно, что сооснователи компании Google Ларри Пейдж и Сергей Брин решили покинуть свои руководящие посты в корпорации. На уход отцов-основателей из Google обратил внимание голливудский актер Саша Барон Коэн, выступивший с жесткой критикой в их адрес, передавала «Газета.ру».

«Ларри и Сергей, сначала вы отказались от своей мантры «не будь злом», а теперь и вовсе отстранились? Вы по-прежнему контролируете 51% акций, поэтому остановите распространение конспирологических теорий и видео о превосходстве белой расы в Google и YouTube. Если вы зарабатываете на ненависти, то вы часть «Кремниевой шестерки», — заявил он.

В понедельник сообщалось, что на компании Apple, Google, Microsoft, Dell и Tesla был подан коллективный иск — некоммерческая организация «International Rights Advocates» выдвинула обвинения в использовании детского труда при добыче кобальта в африканской Демократической Республике Конго. В вашингтонский суд подали иск представители 14 семей, дети в которых погибли или получили увечья при добыче кобальта в шахтах, которые принадлежат британскому сырьевому трейдеру Glencore. В настоящее время известно о пяти детских смертях, другие юные труженики получили травмы серьезной степени тяжести.