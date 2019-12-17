Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация» в Нижнем Новгороде

61
0 Оставить комментарий

Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация» в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 17 декабря. Опубликованы кадры испытаний новейшей боевой машины 2С38 «Деривация-СВ» в Нижнем Новгороде. Видеозапись опубликовал телеканал «Звезда».

Как отмечают специалисты, у боевой машины калибра 57 миллиметров не будет равных в мире по возможностям. «Деривация» способна поразить воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, а также участвовать как оружие поддержки в наземных операциях. Госиспытания новой боевой машины должны завершиться в следующем году.

Отмечается, что разработчиком «Деривации» является Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник». Самоходный зенитно-ракетный комплекс способен функционировать в любой геофизической обстановке. Также боевая машина может действовать в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия и при наличии непреднамеренных помех.

Весной 2019 года департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщал, что комплекс «Деривация-ПВО» предназначен для противодействия поражающим элементам высокоточного оружия, самолетам и вертолетам, снарядам РСЗО, а также одиночным легкобронированными целями.

Источник: телеканал «Звезда»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров