Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация» в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 17 декабря. Опубликованы кадры испытаний новейшей боевой машины 2С38 «Деривация-СВ» в Нижнем Новгороде. Видеозапись опубликовал телеканал «Звезда».

Как отмечают специалисты, у боевой машины калибра 57 миллиметров не будет равных в мире по возможностям. «Деривация» способна поразить воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, а также участвовать как оружие поддержки в наземных операциях. Госиспытания новой боевой машины должны завершиться в следующем году.

Отмечается, что разработчиком «Деривации» является Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник». Самоходный зенитно-ракетный комплекс способен функционировать в любой геофизической обстановке. Также боевая машина может действовать в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия и при наличии непреднамеренных помех.

Весной 2019 года департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщал, что комплекс «Деривация-ПВО» предназначен для противодействия поражающим элементам высокоточного оружия, самолетам и вертолетам, снарядам РСЗО, а также одиночным легкобронированными целями.