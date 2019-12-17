Эксперты рассказали, зачем Польша угрожает Брюсселю покинуть Евросоюз

Польша для решения поставленных задач может пойти на конфликт с Европейским Союзом; ради достижения собственных целей Варшава готова угрожать Брюсселю. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Угроза Варшавы

Судебная реформа может спровоцировать выход Польши из Европейского союза. Об этом говорится в заявлении Верховного суда республики.

«Противоречие между законодательством ЕС и законодательством Польши, которое инициируют авторы законопроекта, вероятнее всего, приведет к тому, что структуры Евросоюза начнут процедуру выявления нарушений обязательств, вытекающих из договоров в рамках ЕС, а в конечном итоге — к необходимости покинуть Европейский союз», — говорится в сообщении.

Уже несколько лет в Польше продолжается спор вокруг судебной реформы. Многие наблюдатели в стране и за ее пределами уверены, что правящая в Польше партия «Право и справедливость» (PiS) пытается подчинить себе судебную систему и ограничить ее независимость.

При этом уже на прошлой неделе депутаты от PiS внесли в польский парламент очередные поправки в законодательство о судах и Верховном суде с целью «дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия». Такой шаг ожидаемо вызвал шквал критики как со стороны оппозиции, так и со стороны значительной части судейского сообщества.

Верховный суд также не остался в стороне. Предлагаемые изменения «заслуживают негативной оценки» и «представляют реальную угрозу для независимости судебной системы Польши».

Конфликт с ЕС

Как отметил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, подобные заявления порой выступают поиском выхода из геополитической западни, в которой оказалась Польша.

«Там до сих пор не ходит евро. Там недовольны миграционной политикой ЕС. Де факто Германия с помощью еврорегионов возвращает контроль над территориями, переданными Польше по итогам Великой Отечественной войны. Brexit по-польски даст возможность Варшаве вернуться к реальной независимости. А судебный прецедент станет первым на пути Польши из ЕС», — уверен эксперт.

Политолог Алексей Живов заметил, что в Польше давно идет конфликт, связанный с попыткой исполнительной власти подчинить судебную. Причем польские элиты готовы идти на конфликт с ЕС ради этой задачи.

«Очевидно, контроль над судами нужен для установления скрытой политической диктатуры или продвижения экономических интересов правящих элит. Ради чего бы польская исполнительная власть это не делала, это процесс не демократических преобразований. И под давлением ЕС Польше все же придется от него отказаться, потому что страна сильно зависит от единой Европы», — считает Алексей Живов.

Политолог Юрий Якорь в свою очередь выразил мнение, что польские судьи, как и любая крупная корпорация, имеют неплохой опыт шантажа и запугивания общества. Страну изгонят из Евросоюза, а значит, мигрантам придется вернуться домой, семьи останутся без средств к существованию.

«Все понимают, что этого не будет. То, что правящая партия «Право и справедливость» значительно консервативнее современной Европы, отлично известно всем ее избирателям. И они судебную реформу партии вполне поддерживают», — заключил Юрий Якорь.

Ранее профильный комитет Европейского парламента одобрил запуск санкционной процедуры Польши в рамках статьи 7 договора о Евросоюзе, которая может привести к лишению страны права голоса в Совете ЕС.