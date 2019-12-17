Гуманитарная резолюция России по Сирии позволит укрепить легитимность Дамаска

Москва, 17 декабря. Попытки западных стран осуществлять доставку гуманитарной помощи в Сирию без разрешения законных властей Дамаска противоречат нормам международного права. Об этом заявил первый проректор Московской высшей школы, доктор исторических наук Борис Шмелев.

Ранее Россия внесла на рассмотрение Совбеза ООН свой вариант резолюции по доставке гуманитарной помощи в Сирию в ответ на текст, предлагаемый Германией, Бельгией и Кувейтом.

Резолюция западных стран предлагает продлить на год так называемые трансграничные операции, которые подразумевают доставку гуманитарной помощи в Сирию без получения разрешения от Дамаска. В свою очередь Москва неоднократно выступала против подобного механизма гуманитарной помощи, называя его нетранспарентным, передает «Экономика сегодня».

«Мы не доверяем нашим западным партнерам, а они не доверяют нам. Россия исходит из того, что все пункты пропуска гуманитарной помощи должны контролироваться правительством Асада, а не какими-то посторонними силами», — отметил Шмелев.

Он также добавил, что Россия выступает против резолюции западных стран, так как власти Сирии должны полностью контролировать территорию республики и доставку гуманитарных грузов, поскольку они могут носить сомнительный характер, как и их получатели. Шмелев отметил, что на этом фоне возможность достижения договоренностей между Россией и западными странами по гуманитарным поставкам в Сирию чрезвычайно маловероятны.

«Россия исходит из того, что нужно подчеркивать легитимность правительства Асада, укреплять эту легитимность, укреплять возможности контроля над гуманитарными поставками. Именно это является основой российской политики», — подчеркнул Шмелев.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую первой часть расследования, посвященного Сирии, в котором рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1.

Вторая часть расследования была посвящена связям США с террористами ИГ1. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки ИГ.

Третий материал ФАН посвящен военной операции России против террористов ИГ в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с исламистскими бандформированиями на территории САР.

В четвертом расследовании ФАН рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.