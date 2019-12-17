США и курдские боевики сделали жизнь беженцев в сирийском «Аль-Холе» адом, уверен эксперт

Москва, 17 декабря. США и подконтрольные им курдские боевики превратили лагерь для беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасака в источник угрозы для всей Сирии. Такое мнение высказал публицист и востоковед Андрей Онтиков.

По мнению эксперта, изначально задуманный в качестве лагеря для беженцев «Аль-Хол» давно превратился в настоящую тюрьму, повторив судьбу «Эр-Рукбана».

«Он находится на территории, фактически принадлежащей США, а контроль над ним целиком и полностью находится в руках курдских вооруженных групп. Главная проблема лагеря заключается в том, что он превратился в полноценную тюрьму, а его обитатели вынуждены в буквальном смысле бороться за выживание», — рассказал он «ПолитРоссии».

Онтиков считает, что лагерь уже стал настоящей угрозой безопасности для всей провинции. Свою позицию эксперт обосновывает тем, что мирные обитатели «Аль-Хола» вынуждены сосуществовать в заключении с боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), представляющими опасность не только для них, но и для всего региона и Сирии в целом.

«Обстановка внутри этой тюрьмы постепенно накаляется, и повышается угроза всплеска радикальных настроений. И, конечно, нельзя забывать о том, что люди там лишены еды и не получают даже элементарной медицинской помощи», — объяснил востоковед.

Он выразил мнение, что создание такой угрозы является конечной целью США, которые используют наличие такого нестабильного лагеря в качестве оправдания своему незаконному присутствию на территории Сирии.

«Нет сомнений в том, что американцы и подконтрольные им курдские боевики сознательно превращают жизнь обитателей лагеря в ад. Это контролируемая нестабильность, необходимая для поддержания хаоса в регионе. По сути, таким образом американцы пытаются оправдать свое нахождение в Сирии. И в этой ситуации вполне естественно, что интеграция беженцев в мирную жизнь никому там не нужна», — резюмировал эксперт.

Опасения эксперта в отношении «Аль-Хола» звучат обоснованно. Ранее сирийская семья Ум Халеда, которой после мучительных лет заключения удалось бежать из лагеря, рассказала Федеральному агентству новостей о катастрофической ситуации, сложившейся в нем под контролем курдских бандформирований.

По словам матери семейства, курды не передавали беженцам необходимую гуманитарную помощь и не позволяли гумконвою въехать на территорию лагеря. Террористы запрещали обитателям покидать лагерь и дискриминировали семьи беженцев на фоне своих собственных близких.

Редакция ФАН провела большое расследование, посвященное ситуации в Сирии, и установила, что США участвовали в создании, поддержке и финансировании боевиков «Исламского государства». Журналисты указали на контакты сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГ1, действующего под началом опального олигарха Михаила Ходорковского. Также ФАН пообщался с местным жителем одного из сирийских городов и узнал, каким было первое появление российских военных в САР, и как они на протяжении практически пяти лет вели в государстве борьбу с боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.