Федеральное агентство новостей готово оказать содействие в привлечении «Новой газеты» к ответственности согласно российскому законодательству за публикации в отношении людей или компаний, чьи честь и репутация пострадали от искажения или подлога фактов, а также клеветы.

«Новая газета» неоднократно публиковала материалы, в которых искажала, недосказывала или вовсе перевирала факты. От действий редакции «Новой» страдает репутация людей, журналистов, СМИ и предпринимателей. Этот факт не единожды был подтвержден в залах суда, где истцы добились справедливости.

В частности, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская во вторник, 17 декабря, заявила, что в начале декабря выиграла иск о защите чести и достоинства к главному редактору «НГ» Дмитрию Муратову. Суд обязал «Новую газету» опровергнуть фейк о якобы сказанной Ямпольской пенсионерам фразе: «Если вас не устраивает размер пенсии, то надо не ныть, а выйти из зоны комфорта». В реальности Муратов исказил ее слова, чем нанес ущерб репутации.

Также известный телеведущий Владимир Соловьев рассказал нашему изданию еще об одном фейке «Новой», когда главред издания Дмитрий Муратов предпочел умолчать о настоящей цене, по которой Соловьев в свое время купил квартиру в Москве. Федеральное агентство новостей готово помогать, в том числе и по таким случаям.

Если вы, ваши родственники или знакомые пострадали от действий так называемых журналистов «Новой газеты», Федеральное агентство новостей предлагает вам связаться с нашим изданием по телефону или электронной почте и рассказать о сложившейся ситуации.

Со своей стороны мы обещаем помощь в сборе и публикации материалов, опровержении фейковых статей «Новой газеты», а также в привлечении издания к ответственности согласно действующему российскому законодательству.

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