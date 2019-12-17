

Берлин, 17 декабря. Правительство Германии готовится к любым санкциям США в отношении российского проекта «Северный поток — 2». Как сообщает Bild, о реакции правительства ФРГ сообщается в конфиденциальном документе министерства экономики и энергетики страны.

Согласно документу, власти Германии изучают возможные последствия от подписания законопроекта о санкциях президентом США Дональдом Трампом.

Санкции США коснутся в том числе прокладки труб для «Северного потока — 2». Как передает «Газета.ру», правительство ФРГ собирается изучить закон, а после принять решение «с какими конкретными мерами» реагировать на документ.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы планируют завершить до конца 2020 года, сейчас они идут в соответствии с графиком.

Против строительства трубопровода «Северный поток — 2» активно выступают Украина и США, передавал RT. Вашингтон стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, а Киев боится потерять огромную прибыль от транзита российского газа в Европу.

На прошлой неделе стало известно, что Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Американский военный бюджет предполагает «защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами». Ранее сообщалось, что конгрессмены надеются благодаря данным санкциям затормозить реализацию проекта на 12 месяцев.

Ожидается, что сенат одобрит документ во вторник, а президент Дональд Трамп подпишет его до 20 декабря. В таком случае санкции могут вступить в силу уже на текущей неделе.