Москва, 17 декабря. Россия планирует направить Сирии 100 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи. При этом Россия оказывает Сирии не только материальную помощь. Так, врачи из России оказывают медицинскую помощи жителям Сирии, а российские военные принимают участие в разминировании сирийских городов.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что Россия является единственной страной, которая продолжает оказывать помощь Сирии в непростое для республики время. Он напомнил, что Россия поставляет в Сирию не только зерно, но и воду, лекарства, а также предметы первой необходимости. Кроме того, российская сторона помогает Дамаску в восстановлении инфраструктуры и мирной жизни.

«Сегодня уже трудно назвать ту область, в восстановлении которой не участвовала бы Россия», – отметил Баранец.

Эксперт также добавил, что гуманитарное сотрудничество с Сирией оказывает положительное влияние на реализацию дипломатических, экономических и политических задач. Баранец подчеркнул, что после восстановления в Сирии мирной жизни Дамаск останется большим другом и стратегическим союзником Москвы. При этом двусторонние отношения России и Сирии продолжат укрепляться, передает «ПолитЭксперт».

Эксперт также добавил, что у законного правительства Сирии остаются враги и недоброжелатели. В частности, США продолжают осуществлять попытки вмешательства в политическое урегулирование ситуации в Сирии. Кроме того, Вашингтон продолжает незаконную добычу и экспорт сирийской нефти.

«Россия пришла Сирии помогать, а американцы – грабить. И никакой борьбы с терроризмом они там не ведут, они пришли, чтобы свергнуть Асада. Потому они четыре года дурачили мир, расстреливали пустыню и настраивали ИГ1 (запрещена в РФ) на Дамаск», – отметил Баранец.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом в Пентагоне отметили, что США готовы использовать свои войска для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

Власти США не скрывают, что их главным интересом в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют при поддержке курдских боевиков и наемников из частной военной компании Blackwater, которые базируются в районе населенного пункта Ас-Сувар в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что Вашингтон осуществляет незаконную добычу сирийской нефти. Доказательства данного преступления недавно были представлены Министерством обороны России.

Ранее ФАН опубликовало четвертое расследование, посвященное Сирии, в котором рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России на территории САР.

Третий материал ФАН был посвящен помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирийской арабской республики.

Второе расследование ФАН было посвящено связям США с террористами ИГ. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки ИГ.

В первом материале рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.